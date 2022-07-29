Олексій Завгородній здивував своїх слухачів новим треком "Ничего личного"

Учасник гурту Mozgi POSITIFF (Олексій Завгородній) після прем’єри пісні "Боже, яке кончене" порадував своїх шанувальників новим потужним та емоційним кліпом на пісню "Ничего личного" ("Нічого особистого"), де артист матами дає зрозуміти росіянам, що насправді означає їхній "рускій мір".

Музичне відео опубліковано на YouTube-каналі музиканта у п’ятницю, 29 липня. Трек POSITIFF виконує російською мовою. "Цим треком я хочу донести слухачам із країни-агресора та терориста ставлення українців до всього, що абсурдно називають "рускім міром", — заявив артист.

Завгородній нагадує росіянам, що вони принесли руйнування та біль на нашу землю: "Більше не буде російських назв вулиць в українських містах та селах, не буде романів, віршів та пісень. Разом із тисячами наших дітей, матерів, батьків — вони спалені в полум'ї від російських бомб і ракет".

Уривок із треку "Ничего личного" POSITIFF: За Бучу, Ирпень, Чернигов и Киев Еб*чие н**уй, Ну кто вы такие?! Кто вы теперь для меня? р*сня Тряпки, г*вно и х**ня р*сня Палки, фуфло, дыра, параша раша из всех раш Ваша раша И навсегда теперь она не наша раша Не наша, а Крым? А Крым будет наш!

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Раніше патріотичну композицію про українську незламність "Ворогів на ножі" випустив співак Wellboy. Вперше цю пісню артист виконав ще 10 червня на концерті у Варшаві, а 13 липня презентував її вже офіційно.