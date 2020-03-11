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Гурт "Время и Стекло" розпався

Гурт "Время и Стекло" розпався
11:42 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Український гурт "Время и Стекло", який входив в продюсерський центр MOZGI Entertainment, оголосив про завершення кар'єри після десяти років творчості.

Відомо, що термін їхнього контракту завершився у 2015 році, але вони його продовжили ще на 5. Відтак, 11 березня музичний гурт офіційно розпався.

Про це заявили самі представники гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та Олександр Завгородній (Позитив). Офіційна заява з'явилась на офіційній інстаграм-сторінці Олексія Потапенка – одного з засновників MOZGI Entertainment, а також на ютуб-каналі гурту. Відео має назву "Наше Время истекло...".

Вчора ми випустили останній кліп групи "Время и Стекло". Це був наш великий відрізок життя, який зробив нас щасливішими, добрішими, виростив нас як артистів. Ми просто продовжуємо свій шлях і немає нічого такого поганого в тому, що кожний з нас як особистість, індивідуальність може продовжити свій шлях далі. Ми дійсно відчуваємо, що в цій групі ми зробили максимально все. Все це робилось для вас, все це робилось разом з вами, дякуючи вам. Ми вас дуже любимо, і у нас божевільний фанклуб, який ми також обожнюємо", – йдеться у заяві артистів.

Разом з цим, Дорофєєва та Завгородній оголосили, що в найближчі пів року вони готуватимуться до найбільшої події в їхньому житті – до останнього концерту "Время и Стекло" , який відбудеться 11 вересня в Палаці Україна.

Перші здогадки про розпад музичного гурту з'явились напередодні, 10 березня, адже колектив випустив музичне відео, у якому показав, як знімальна група, так і артисти "Время и Стекло" ніби прощались зі своїми шанувальниками. Кліп мав назву "Навсегда/Никогда". Фани моментально відреагували на новий трек, припустивши, що ця робота стала останньою у спільній музичній кар'єрі: "Складається враження, що гурт скоро розпадеться. Адже коли у них "вистрілила" пісня "Имя 505", контракт добігав кінця. Це був 2015 рік. І, здається, вони продовжили контракт ще на 5 років. Зараз 2020", "Ваші пісні супроводжували мої найкращі роки… Я розумію, що це початок чогось кращого, але всерівно сумно".

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Що відомо про гурт "Время и Стекло"?

Дует, який впродовж 10 років працював у жанрі попмузики, був створений 2010 року. Перший трек Надя Дорофєєва та Олександр Завгородній випустили 17 листопада 2010 року – "Так випала Карта". Він швидко набирав популярність та лише за 10 днів посів п'яте місце за кількістю переглядів на ютубі в рубриці "Світові музиканти".
За роки музичної кар'єри їх неодноразово визнавали найкращим попгуртом на теренах українського шоу-бізнесу. Cингл "Имя 505" в червні 2015 увійшов до топ-чарту iTunes та став одним із найвидатніших за всю кар'єру "Время и Стекло". 

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MOZGI Entertainment, Время и Стекло, Український гурт, Творчість, Розпався.
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