"Время и Стекло" воссоединились: популярный когда-то дуэт порадовал фанатов (фото)

Дорофеева и Позитив встретились на одной сцене в Лос-Анджелесе

Украинская певица Надя Дорофеева порадовала поклонников совместным снимком со своим бывшим коллегой, рэпером и автором песен Алексеем Завгородним, выступающим под сценическим псевдонимом "Позитив". Именно с ним Дорофеева была в составе популярной группы "Время и Стекло", распавшейся в 2020 году.

В субботу, 6 мая, певица опубликовала в Инстаграме фото с Позитивом, а в сторис соцсети выложила кадры из совместного выступления с музыкантом. Известно, что во время американского тура на сцене в Лос-Анджелесе певцы исполнили свои старые хиты.

"Стартовал Американ тур, почти воссоединение", — написала Надя в посту. Также кадрами из совместного выступления поделился на своей странице Позитив.

Известно, что дуэт спел для фанатов гимн Украины – в этот момент на плечах певицы был украинский флаг.

В комментариях к посту Дорофеевой подписчики написали, что такого концерта они ждут и в Украине, и поблагодарили за настроение, ведь их хиты не забудут никогда.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский рэпер Позитив порадовал своих фанатов мощным клипом на песню "Ничего личного", где артист матами дает понять россиянам, что на самом деле означает их "русский мир".