Укр

"Тряпки, г*вно и х**ня, р*сня": POSITIFF жестко обратился к россиянам в новом мощном клипе (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Алексей Завгородний выпустил клип Ничего личного Новость обновлена 29 июля 2022, 12:00
Алексей Завгородний выпустил клип Ничего личного

Алексей Завгородний удивил своих слушателей новым треком "Ничего личного"

Участник группы Mozgi POSITIFF (Алексей Завгородний) после премьеры песни "Боже, яке кончене" порадовал своих поклонников новым мощным и эмоциональным клипом на песню "Ничего личного", где артист матами дает понять россиянам, что на самом деле означает их "русский мир".

Музыкальное видео опубликовано на YouTube-канале музыканта в пятницу, 29 июля. Трек POSITIFF исполняет на русском языке. "Этим треком я хочу донести слушателям из страны-агрессора и террориста отношение украинцев ко всему, что абсурдно называют "русским миром", — заявил артист.

Завгородний напоминает россиянам, что они принесли разрушение и боль на нашу землю: "Больше не будет русских названий улиц в украинских городах и деревнях, не будет романов, стихов и песен. Вместе с тысячами наших детей, матерей, родителей они сожжены в пламени от российских бомб и ракет".

Отрывок из трека "Ничего личного" POSITIFF:

За Бучу, Ирпень, Чернигов и Киев

Еб*чие н**уй,

Ну кто вы такие?!

Кто вы теперь для меня?

р*сня

Тряпки, г*вно и х**ня

р*сня

Палки, фуфло, дыра, параша

раша из всех раш

Ваша раша

И навсегда теперь она не наша раша

Не наша, а Крым?

А Крым будет наш!

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Ранее патриотическую композицию об украинской несокрушимости "Ворогів на ножі" выпустил певец Wellboy. Впервые эту песню артист исполнил еще 10 июня на концерте в Варшаве, а 13 июля представил ее уже официально.

Теги:
#Песни #Позитив #Клипы #Алексей Завгородний