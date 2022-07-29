"Тряпки, г*вно и х**ня, р*сня": POSITIFF жестко обратился к россиянам в новом мощном клипе (видео)
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Алексей Завгородний удивил своих слушателей новым треком "Ничего личного"
Участник группы Mozgi POSITIFF (Алексей Завгородний) после премьеры песни "Боже, яке кончене" порадовал своих поклонников новым мощным и эмоциональным клипом на песню "Ничего личного", где артист матами дает понять россиянам, что на самом деле означает их "русский мир".
Музыкальное видео опубликовано на YouTube-канале музыканта в пятницу, 29 июля. Трек POSITIFF исполняет на русском языке. "Этим треком я хочу донести слушателям из страны-агрессора и террориста отношение украинцев ко всему, что абсурдно называют "русским миром", — заявил артист.
Завгородний напоминает россиянам, что они принесли разрушение и боль на нашу землю: "Больше не будет русских названий улиц в украинских городах и деревнях, не будет романов, стихов и песен. Вместе с тысячами наших детей, матерей, родителей они сожжены в пламени от российских бомб и ракет".
Отрывок из трека "Ничего личного" POSITIFF:
За Бучу, Ирпень, Чернигов и Киев
Еб*чие н**уй,
Ну кто вы такие?!
Кто вы теперь для меня?
р*сня
Тряпки, г*вно и х**ня
р*сня
Палки, фуфло, дыра, параша
раша из всех раш
Ваша раша
И навсегда теперь она не наша раша
Не наша, а Крым?
А Крым будет наш!
Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!
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