Алексей Завгородний удивил своих слушателей новым треком "Ничего личного"

Участник группы Mozgi POSITIFF (Алексей Завгородний) после премьеры песни "Боже, яке кончене" порадовал своих поклонников новым мощным и эмоциональным клипом на песню "Ничего личного", где артист матами дает понять россиянам, что на самом деле означает их "русский мир".

Музыкальное видео опубликовано на YouTube-канале музыканта в пятницу, 29 июля. Трек POSITIFF исполняет на русском языке. "Этим треком я хочу донести слушателям из страны-агрессора и террориста отношение украинцев ко всему, что абсурдно называют "русским миром", — заявил артист.

Завгородний напоминает россиянам, что они принесли разрушение и боль на нашу землю: "Больше не будет русских названий улиц в украинских городах и деревнях, не будет романов, стихов и песен. Вместе с тысячами наших детей, матерей, родителей они сожжены в пламени от российских бомб и ракет".

Отрывок из трека "Ничего личного" POSITIFF: За Бучу, Ирпень, Чернигов и Киев Еб*чие н**уй, Ну кто вы такие?! Кто вы теперь для меня? р*сня Тряпки, г*вно и х**ня р*сня Палки, фуфло, дыра, параша раша из всех раш Ваша раша И навсегда теперь она не наша раша Не наша, а Крым? А Крым будет наш!

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Ранее патриотическую композицию об украинской несокрушимости "Ворогів на ножі" выпустил певец Wellboy. Впервые эту песню артист исполнил еще 10 июня на концерте в Варшаве, а 13 июля представил ее уже официально.