Первое общее фото на фоне слухов о расставании: Каменских и Потап умилили фанов

8 апреля Потап празднует свое 42-летие

Украинская певица Настя Каменских, которая поправилась, поделилась со своими поклонниками в социальной сети совместным фото со своим звездным мужем Алексеем Потапенко (Потапом). Именно 8 апреля известному рэперу и музыкальному продюсеру исполняется 42 года.

На странице в Инстаграме исполнительницы в этот день появился пост с трогательным снимком с Потапом, о разрыве с которым пишут в сети. Причиной этого стали якобы постоянные измены рэпера с "малолетками", которым продюсер обещал блестящую карьеру в обмен на интим.

"Что бы ни случилось в этой Вселенной или в какой-нибудь другой! — я с тобой, Потап. Люблю", — поздравила с днем рождения любимого Каменских. В ответ Потап отправил в комментариях три красных сердечка.

8 апреля Потапу исполняется 42 года

В комментариях поклонники исполнителей отметили, что Потап и Настя — самая красивая пара украинского шоу-бизнеса, а также отметили, что они возвращают веру в любовь, дарят радость и надежду.

Напомним, что 4 мая Настя Каменских отметила свое 36-летие прямо на сцене в городе Черкассы. Потап поздравил свою любимую не только в соцсети, но и публично по видеосвязи.