Потап уперше розповів, чому не повертається до України

Артист вважає, що за кордоном він корисніший

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну багато знаменитостей змінили сферу діяльності і почали допомагати ЗСУ хто як може. Хтось став волонтером, хтось вступив до лав української армії, чого не можна сказати про популярного продюсера та репера Олексія Потапенка, більш відомого як Потап, який усю війну перебуває за кордоном.

Артист довгий час не коментував свого від’їзду. Лише більш як через рік після початку повномасштабного вторгнення, в інтерв’ю ТСН.ua Потап вперше відповів, де він зараз перебуває і чому не повертається в Україну.

"Я не буваю в одному місці. Це пов’язано зі специфікою моєї роботи зараз", - зазначає Потапенко.

Репер розповів, що він перебуває за кордоном, бо завдяки своїм зв’язкам може заробити там набагато більше коштів на допомогу українській армії, а також українцям, які постраждали під час війни. До того ж він буває у Європі, а й у Америці.

На запитання, чому Потапенко не повертається в Україну, він відповів, що йому потрібно всі збори та фінанси особисто контролювати. Також якщо він виступає, то цілком логічно, що артист має бути фізично на сцені.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що незадовго до повномасштабного вторгнення Каменських з Потапом відлетіла відпочивати за кордон, за що потім зіркове подружжя отримало хвилю критики.

Сам Потап потрапив у ще більший скандал. Чоловік намагався виправдатися за свої слова про наявність у нього контракту з теробороною ЗСУ. Втім, як пояснили представники ТРО, це не зовсім відповідає реальності. Пізніше репера захейтіли за пісню для волонтерів.