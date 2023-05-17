На фоне слухов о расставании Потап рассказал, вместе ли они с Каменских

Рэпер заверил, что социальные сети не отражают их истинные взаимоотношения со звездной супругой

Во время полномасштабной российско-украинской войны в сети то и дело появлялась информация о разводе украинских артистов Насти Каменских и Потапа. Звездные супруги долго не реагировали на слухи, но недавно публично поздравили друг друга в дни рождения, а в недавнем интервью рэпер окончательно развеял подозрения фанов.

Как рассказал Потап ТСН, их отношения с Каменских стали только крепче. Артист отметил, что делать выводы по социальным сетям безосновательно.

Так, Потап опроверг информацию о якобы разводе с Каменских. По его словам, слухи окружают их пару всегда, но в этот раз его удивили выводы пользователей, основанные отсутствии их общих снимков в соцсетях.

"Неужели люди решили, что мы не вместе только потому, что мы не выкладывали общих фото? Если вы чего-то не видите в социальных сетях – это не значит, что этого нет. Жизнь – это не только Instagram, — заявил Потап. — Главное сейчас – любить своих родных, поддерживать их морально, даже если вы не рядом. Мы с Настей вместе настолько тесно, как никогда".

Рэпер добавил, что гордится своей женой и тем, что она делает в это тяжелое для страны время. По словам Потапа, он помогает Каменских во всем, а то очень поддерживает мужа.

"В нашей семье все в порядке. Мы любим друг друга. Любим и продолжаем скучать друг по другу, когда мы в разлуке", — рассказал Потап.

Напомним, медиа сообщали о расставании звездных супругов из-за якобы измены рэпера. Ни Каменских, ни Потап эту информацию не подтверждали. Более того, после бурных обсуждений их развода в сети они впервые за долгое время опубликовали совместный снимок, чем умилили поклонников.