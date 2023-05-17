На тлі чуток про розлучення Потап розповів, чи разом вони з Каменських

Репер запевнив, що соціальні мережі не відображають їхні справжні взаємини із зірковою дружиною

Під час повномасштабної російсько-української війни в мережі постійно з’являлася інформація про розлучення українських артистів Насті Каменських та Потапа. Зіркове подружжя довго не реагувало на чутки, але нещодавно публічно привітало один одного у дні народження, а в недавньому інтерв’ю репер остаточно розвіяв підозри фанів.

Як розповів Потап ТСН, їхні стосунки з Каменськими стали тільки міцнішими. Артист зазначив, що робити висновки за соціальними мережами безпідставно.

Так, Потап спростував інформацію про розлучення з Каменських. За його словами, чутки оточують їхню пару завжди, але цього разу його здивували висновки користувачів, засновані на відсутності їхніх спільних знімків у соцмережах.

"Невже люди вирішили, що ми не разом лише тому, що ми не викладали спільних фото? Якщо ви чогось не бачите у соціальних мережах – це не означає, що цього немає. Життя – це не лише Instagram, – заявив Потап. – Головне зараз – любити своїх рідних, підтримувати їх морально, навіть якщо ви не поряд. Ми з Настею разом настільки тісно, як ніколи".

Репер додав, що пишається своєю дружиною і тим, що вона робить у цей важкий для країни час. За словами Потапа, він допомагає Каменських у всьому, а та дуже підтримує чоловіка.

"В нашій сім`ї все в порядку. Ми кохаємо один одного. Любимо і продовжуємо сумувати один за одним, коли ми в розлуці", — розповів Потап.

Нагадаємо, медіа повідомляли про розлучення зіркового подружжя через нібито зраду репера. Ні Каменських, ні Потап цієї інформації не підтверджували. Більше того, після бурхливих обговорень їхнього розлучення в мережі вони вперше за довгий час опублікували спільний знімок, чим розчулили шанувальників.