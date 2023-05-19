"До тошноты отвратительно": жесткий приговор волонтеру за авто для ВСУ возмутил "слугу народа"

Нардеп от "Слуги народа" заявил, что таких дел десятки в Украине и он не намерен спускать это с рук

Украинский волонтер Александр Дороган осужден Хмельницким горрайонным судом Винницкой области на 6 лет с конфискацией имущества. Причиной стало нарушение формальных процедур по импорту авто.

Об этом рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Марьян Заболоцкий. По его словам, правоохранители под видом псевдо военных сами вынуждают волонтеров нарушать закон, после чего ловят их и пытаются посадить.

История волонтера

С начала полномасштабного вторжения Александр завез в Украину 64 авто, которые сначала передавал непосредственно в воинские части, а после создал благотворительный фонд и уже от его имени оказывал военным помощь. Одно авто с растаможкой и доставкой обходилось примерно в 6 тысяч евро, в то время как аналогичные машины в Украине стоили от 10 до 12 тысяч евро только с левым рулем, а не правым.

"Занимаясь данным делом, юристы мне говорили, что все делаю правильно, то есть просить благотворительный взнос за авто не является нарушением закона. Задержание проводилось неожиданно в 3 местах одновременно и четвертым было мое жилье", — написал Александр Дороган в письме, которое опубликовал нардеп.

Задержание произошло в момент, когда волонтер с псевдо военными (в прошлом полицейскими с сомнительным прошлым) приехал в банк, чтобы они внесли средства на благотворительный фонд, которые в дальнейшем должны были быть использованы для оплаты тех автомобилей и ремонта, который проводился по договору. Те хотели расчитаться наличкой, но волонтер отказался и они вышли из банка. После этого на автостоянке на волонтера налетели сотрудники полиции, СБУ и ДВБ. Они не давали связаться с адвокатом, изъяли телефон, а также все пикапы, которые находились на ремонте в другом месте. То есть параллельно проходило несколько обысков.

Адвокат и следователи давили на волонтера и требовали признать вину. Применялись угрозы, шантаж и обещания, что срок будет условным и в тюрьму волонтера не посадят. От него требовали, чтобы он согласился на эксперсс суд, который бы рассматривал дело в закрытом режиме без права приобщать доказательства. Волонтера обвиняли в том, что он бесплатно получал машины от загарничной компании, а потом в Украине пытался требовать за них деньги у военных. Хотя иностранная компания предоставила все документы, подтверждающие акты купли-продажи авто.

"Все обвинение против меня базируется на контракте, подписанном с зарубежной компанией, где есть пункт, в котором пишется, что поставляется гуманитарная помощь, вот только парадокс весь в том, что этот контракт был подписан как требование Украгаз банка для того, чтобы я получил возможность осуществлять оплату за автомобили. . То есть контракт, который создавался для возможности оплаты, считается основным доказательством, что я их получал бесплатно и никому не интересно разбираться почему так", — жалуется волонтер.

Заседание по делу состоялось 4 мая и, несмотря на то, что прокурор просил условный срок, суд вынес приговор сроком в 6 лет колонии. Сейчас волонтер готовит документы на апелляцию с просьбой о добавлении доказательств, которые не были учтены при рассмотрении дела.

Позиция нардепа Заболоцкого

Народный депутат Марьян Заболоцкий высказал свое возмущение касательно этого дела. Он считает, что этот прецедент может оставить военных и вовсе без автомобилей на передовой. Для других волонтеров это не является стимулом к дальнейшей помощи, а наоборот отпугивает их.

"На мой взгляд, этот приговор может объясняться либо исключительной тотальной преступной тупостью, либо сознательным саботажем волонтерского движения, которое тянет на государственную измену. Таких дел, как это, открыты десятки, и все они по своей сути идентичны", — отметил нардеп.

Сотрудники органов специально выдают себя за военнослужащих ВСУ, провоцируют волонтеров на нарушение формальных процедур по импорту авто. Им предлагают донорские взносы наличными или же и вовсе просят переуступить машины, которые были ввезены для других подразделений. Они не стесняются давить на жалость фразами "ребята погибают, отдайте вне очереди".

"Мне до рвоты противно от методов работы правоохранителей и вообще от того, против кого они воюют в воюющей стране. Но больше всего жаль тех наших военных, которые погибли из-за того, что не получили заказанный и обещанный автомобиль. Таких, к слову, по состоянию на февраль этого года, было арестовано по меньшей мере 138 единиц, несмотря на все мои призывы и просьбы волонтеров в Офис генерального прокурора передать эти транспортные средства туда, где они сейчас жизненно необходимы", — негодует Заболоцкий.

Нардеп добавил, что ждет сейчас отчет Генерального прокурора и представителей других правоохранительных органов в Парламенте по этому делу. Также он пообещал обратиться в компетентные органы чтобы проверить, не являются ли подобные дела происками российских агентов, чтобы дискредитировать волонтерское сообщество и правоохранителей.

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