"Ну, я поехала?": пьяная водительница разбила волонтерке машину и заявила, что она сама Волонтер года (фото)

Нетрезвая девушка спросила, может ли она просто уехать домой

Еще не утих скандал с водительницей, которую остановили патрульные в Харькове, как разгорается новый уже с другой водительницей. Она, будучи под хмельком, якобы врезалась в машину украинской волонтерки.

Как сообщила в своем Twitter-аккаунте Ирина Ливушевская, девушка повредила ей заднюю часть автомобиля. Как заявляет Ливушевская, она была еще и нетрезвой.

"Алкоголь 2,3 промилле. Орало, что оно волонтер года. Как решу юридические моменты, покажу вам это чучело. Очень стало быть вовремя", — написала Ирина. Добавила, что после того, как виновница ДТП сдала тест на алкоголь, сказала патрульным: "Ну, я поехала".

Машина Ирины

В комментариях Ирину попросили уточнить, действительно ли виновница ДТП кричала "Волонтер года". Владелица поврежденной машины подтвердила это и пообещала проверить информацию. К слову, как видно из фото, в аварии пострадала не только черная "Toyota" Ирины, но и красная "Chevrolet" рядом.

Напомним, что недавно актер Остап Ступка получил меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку пьяный совершил ДТП. Также недавно депутат от "Слуги народа" сбил человека до смерти. Он заявил, что будет активно сотрудничать со следствием.