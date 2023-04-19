В сети уже устанавливают личность депутата

В Харькове полицейские поймали на нарушении водительницу, представившуюся женой депутата. Женщина хамила стражам порядка и агрессивно себя вела.

Видео обнародовали местные Telegram-каналы. В частности, "Труха Харьков". Суть нарушения неизвестна. Ролик снимал кто-нибудь из очевидцев. Водитель автомобиля очень сильно возмущалась, что ее остановили, заявляла, что возит машины на фронт и ругалась в сторону патрульных.

"У меня муж депутат, а ты подрас, нормальные пацаны все в Бахмуте, а вы страдаете ху*ней, пошел ты науй", — отметила водитель. На заднем сиденье машины следил за ситуацией лысый мужчина, потом решил скрыться от камеры. Там же сидели дети.

В сети пытаются установить личность политика, чья жена поспорила с патрульными в грубом формате. Нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники, пишет, что мужчиной может быть депутат областного совета из Сумщины от "Слуги народа" Александр Слюсарь.

Об этом пишет также журналист Константин Андриюк. Отметим, что информация нуждается в подтверждении. Также стоит добавить, что на стороне патрульных не все. Часть комментаторов ситуации считает, что женщина была раздражена не просто так. К примеру, журналистка Татьяна Даниленко говорит, что полицейским не стоило записывать видео.

В сети по этому поводу продолжается спор — кто именно прав в конфликте. Сам политик, которого называют в сети, пока публично не прокомментировал ситуацию.

Напомним, что ранее в резонансное ДТП попал народный артист Остап Ступка. Будучи за рулем под хмельком он врезался в другую машину. Дело дошло до суда. Слуги Фемиды избрали актеру меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.