У мережі вже встановлюють особу депутата

У Харкові поліцейські спіймали на порушенні водійку, яка представилася дружиною депутата. Жінка хамила правоохоронцям і агресивно поводилася.

Відео оприлюднили місцеві Telegram-канали. Зокрема "Труха Харків". Суть порушення невідома. Ролик знімав хтось із очевидців. Водійка автомобіля дуже обурювалася тому, що її зупинили, заявляла, що возить машини на фронт і лаялася в бік патрульних.

"У мене чоловік депутат, а ти під*рас, нормальні пацани всі в Бахмуті, а ви страждаєте на ху*ню, пішов ти на *уй", — лаялася кермувальниця. На задньому сидінні машини стежив за ситуацією лисий чоловік, який потім вирішив сховатися від камери. Також там сиділи діти.

У мережі намагаються встановити особу політика, чия дружина посперечалася з патрульними у грубому форматі. Нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, посилаючись на власні джерела, пише, що чоловіком може бути депутат обласної ради з Сумщини від "Слуги народу" Олександр Слюсар.

Про це пише також журналіст Костянтин Андріюк. Зазначимо, що інформація потребує підтвердження. Зазначимо, що на боці патрульних не усі. Частина коментаторів ситуації вважає, що жінка була роздратована не просто так. До прикладу, журналістка Тетяна Даниленко каже, що поліцейським не варто було записувати відео.

У мережі з цього приводу досі триває суперечка — хто саме правий у конфлікті. Сам політик, якого називають у мережі, поки що публічно не прокоментував ситуацію.

Нагадаємо, що раніше в резонансну ДТП потрапив народний артист Остап Ступка. Бувши за кермом напідпитку, він врізався в іншу машину. Справа дійшла до суду. Слуги Феміди обрали актору міру запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту.