"Ну, я поїхала?": п’яна водійка розбила волонтерці машину і заявила, що вона сама "волонтер року" (фото)

Нетвереза дівчина спитала, чи може вона просто поїхати додому

Ще не вщух скандал із водійкою, яку зупинили патрульні в Харкові, як розгорається новий уже з іншою автоледі. Та, будучи напідпитку, нібито врізалася в машину української волонтерки.

Як повідомила у своєму Twitter волонтерка Ірина Лівушевська, дівчина пошкодила їй задню частину автівки. Як заявила Лівушевська, вона була ще й нетверезою.

"Алкоголь 2,3 проміле. Орало, що воно волонтер року. Як вирішу юридичні моменти, покажу вам це чучело. Дуже бл*ть вчасно", — написала Ірина. Додала, що після того, як винуватиця ДТП здала тест на алкоголь, то сказала патрульним: "Ну, я поїхала".

Машина Ірини

У коментарях Ірину попросили уточнити щодо того, чи дійсно винуватиця ДТП кричала "волонтер року". Власниця пошкодженої машини підтвердила це і пообіцяла перевірити інформацію.

До слова, як видно з фото, в аварії постраждала не лише чорна Toyota Ірини, а й червоний Chevrolet поруч. Ірина Лівушевська уточнила, що винуватиця ДТП загалом пошкодила пять авто, не рахуючи свого.

Нагадаємо, що нещодавно актор Остап Ступка отримав міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, оскільки п’яний скоїв ДТП. Також нещодавно депутат від "Слуги народу" збив людину на смерть і заявив, що активно співпрацюватиме зі слідством.