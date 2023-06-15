Продавал авто, привезенные для ВСУ: во Львове суд вынес приговор волонтеру

"Волонтер" хотел нажиться на украинской армии, но получил штраф

Во Львове вынесли приговор волонтеру Андрею Илясевичу, который продавал внедорожники, предназначенные как гуманитарная помощь для ВСУ.

Как пишет Zaxid.net, обвиняемый заключил соглашение о признании виновности с прокурором, после чего суд назначил ему штраф в 220 тыс. грн.

В приговоре суда говорится, что 30 июня 2022 года Илясевич продал два Ford Ranger и один Nissan Terrano II, которые были завезены в Украину как гуманитарную помощь ВСУ. За транспортные средства волонтер получил 509 тыс. грн.

В материалах суда указано, что все автомобили были завезены в Украину 14 и 15 мая. Их должны были передать военным от благотворительной организации "Международный благотворительный фонд "Сяйвир" и благотворительного фонда "Самсония".

Илясевич же решил продать ради собственной выгоды.

Суд признал его виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 201-2 УКУ, а именно в продаже товаров гуманитарной помощи с целью получения прибыли в значительном размере во время военного положения.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на границе Украины возник скандал между волонтерами, завозившими авто для ВСУ, и пограничниками.