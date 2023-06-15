Продавал авто, привезенные для ВСУ: во Львове суд вынес приговор волонтеру
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"Волонтер" хотел нажиться на украинской армии, но получил штраф
Во Львове вынесли приговор волонтеру Андрею Илясевичу, который продавал внедорожники, предназначенные как гуманитарная помощь для ВСУ.
Как пишет Zaxid.net, обвиняемый заключил соглашение о признании виновности с прокурором, после чего суд назначил ему штраф в 220 тыс. грн.
В приговоре суда говорится, что 30 июня 2022 года Илясевич продал два Ford Ranger и один Nissan Terrano II, которые были завезены в Украину как гуманитарную помощь ВСУ. За транспортные средства волонтер получил 509 тыс. грн.
В материалах суда указано, что все автомобили были завезены в Украину 14 и 15 мая. Их должны были передать военным от благотворительной организации "Международный благотворительный фонд "Сяйвир" и благотворительного фонда "Самсония".
Илясевич же решил продать ради собственной выгоды.
Суд признал его виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 201-2 УКУ, а именно в продаже товаров гуманитарной помощи с целью получения прибыли в значительном размере во время военного положения.
Ранее "Телеграф" писал о том, что на границе Украины возник скандал между волонтерами, завозившими авто для ВСУ, и пограничниками.