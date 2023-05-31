Волонтер Мария Берлинская о налоге на волонтерство

Как чиновники обворовывают волонтеров и военных.

Налог на волонтерство, объяснение на 5 пунктов.

1. Каждый порядочный человек сейчас либо воюет, либо поддерживает армию.

Поддерживают всем – от маскировочных сеток до авто и дронов. Ну потому что политическое руководство безупречно подготовилось к полномасштабному вторжению, ага.

2. Волонтерство это, по сути, двойной налог — мы уже уплатили в бюджет, а теперь снова собираем. Но все понимают, что происходит, никто не жалуется. Просто молча джобуем, без выходных, праздников, отпусков. Нон стоп.

3. Хитрые чиновники решили, а почему бы не обложить налогом еще и волонтерскую помощь. То есть по двойному добровольному налогу заставить заплатить налог.

Пример: мы на зарегистрированную волонтерскую карточку Игоря Луценко собрали для фронта на дроны (в рамках проекта Люті Пташки) около 20 миллионов гривен.

Оказывается, из них он должен заплатить почти 4 миллиона налога.

4. Мы пришли к чиновникам в Кабмин с логическим предложением — давайте не облагать налогом все (!) что волонтеры передают военным.

Мы тушим пожар, который имеет такой масштаб в том числе и потому, что вы не подготовили страну к войне.

Все что нужно сделать — внести изменения в Постановление Кабмина одной строкой, примерно так: "не облагается налогом все имущество, которое передается военным на волонтерских началах".

5. И чиновники пошли думать. Неделями. Куча совещаний, ведомственных, межведомственных, еще каких-то.

На наши налоги с вами. Подумали и сказали – нет, платите налоги.

Нам нужно наполнять бюджет, мы должны снова залезть к вам в карман. То есть фактически в карман к военным, для которых эта помощь. Ведь через волонтеров на армию проходит слишком много средств с 24 февраля 2022 года.

Министр финансов Сергей Марченко я очень надеюсь, что это просто досадная ошибка.

В противном случае тысячи волонтеров теперь знают, чья подпись стоит под решением обворовывать налоги волонтеров.