Налог на волонтерство или как чиновники обворовывают волонтеров и военных - Мария Берлинская
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Волонтер Мария Берлинская о налоге на волонтерство
Как чиновники обворовывают волонтеров и военных.
Налог на волонтерство, объяснение на 5 пунктов.
1. Каждый порядочный человек сейчас либо воюет, либо поддерживает армию.
Поддерживают всем – от маскировочных сеток до авто и дронов. Ну потому что политическое руководство безупречно подготовилось к полномасштабному вторжению, ага.
2. Волонтерство это, по сути, двойной налог — мы уже уплатили в бюджет, а теперь снова собираем. Но все понимают, что происходит, никто не жалуется. Просто молча джобуем, без выходных, праздников, отпусков. Нон стоп.
3. Хитрые чиновники решили, а почему бы не обложить налогом еще и волонтерскую помощь. То есть по двойному добровольному налогу заставить заплатить налог.
Пример: мы на зарегистрированную волонтерскую карточку Игоря Луценко собрали для фронта на дроны (в рамках проекта Люті Пташки) около 20 миллионов гривен.
Оказывается, из них он должен заплатить почти 4 миллиона налога.
4. Мы пришли к чиновникам в Кабмин с логическим предложением — давайте не облагать налогом все (!) что волонтеры передают военным.
Мы тушим пожар, который имеет такой масштаб в том числе и потому, что вы не подготовили страну к войне.
Все что нужно сделать — внести изменения в Постановление Кабмина одной строкой, примерно так: "не облагается налогом все имущество, которое передается военным на волонтерских началах".
5. И чиновники пошли думать. Неделями. Куча совещаний, ведомственных, межведомственных, еще каких-то.
На наши налоги с вами. Подумали и сказали – нет, платите налоги.
Нам нужно наполнять бюджет, мы должны снова залезть к вам в карман. То есть фактически в карман к военным, для которых эта помощь. Ведь через волонтеров на армию проходит слишком много средств с 24 февраля 2022 года.
Министр финансов Сергей Марченко я очень надеюсь, что это просто досадная ошибка.
В противном случае тысячи волонтеров теперь знают, чья подпись стоит под решением обворовывать налоги волонтеров.
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