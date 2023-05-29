Как закалялась сталь в Запорожье: волонтеры изготовили более 5 тысяч бронежилетов и занялись пикапами для фронта

Предприниматель и волонтер Денис Кульчицкий рассказал "Телеграфу" об истории изготовления качественных бронежилетов для ВСУ и оценил преимущества украинцев над оккупантами

Украинцы после широкомасштабного вторжения россии стали более мотивированными, сильными, сплоченными и устойчивыми. Тотальная война против рф, за фактически выживание Украины, неожиданно раскрыла в каждом гражданине скрытый ранее потенциал, разные таланты и лидерские качества.

Кто-то поменял работу в уютном офисе на службу в Силах обороны , кто-то, оставив довоенные дела, посвятил себя волонтерству и эвакуации жителей из опасных районов или эпицентра боевых действий. В то же время консолидация волонтерского движения и социально-ответственного бизнеса тоже приносит свои важные результаты, приближая победу Украины.

"Телеграф" поговорил с Денисом Кульчицким — известным волонтером и бизнесменом из Запорожья, который с первых дней вторжения рф экстренно переориентировался с продажи принтеров на пошив качественных отечественных бронежилетов. Спросили его об эффективных людях, готовых жертвовать временем и силами для помощи стране; как способствует бизнес-среда нужным волонтерским проектам, чтобы защитить и спасти жизнь тысячам украинцев; и мотивацию двигаться вперед, несмотря на трудности.

"Первые несколько недель были самыми сложными"

— Расскажите, как началась эта масштабная война, как прошли ее первые недели?

- Я предприниматель родом из Запорожья. И в момент начала войны как раз был в Запорожье. Мы занимались продажей широкоформатных принтеров. После вторжения вся наша команда начала волонтерить. Первые несколько недель были самыми сложными, но когда ситуация немного стабилизировалась, стала очевидна огромная проблема с бронежилетами, в частности, для военных, медиков и волонтеров.

Я организовал сбор средств (помогли друзья, подписчики, добавил также в пожертвования свои деньги) и сделал первую партию бронежилетов. Получилось всего 300 единиц. Однако на этом этапе у нас закончилась сталь и деньги. Так что я начал писать всем лидерам общественного мнения, кого знаю и не знаю.

По-моему, это была пятница, а уже в понедельник мы нашли сталь. До того мы искали 1-2 листа. А здесь покупали фурами. В результате произвели 5248 бронежилетов. Это количество – для тысяч жизней.

Уже изготовлено 5248 бронежилетов

— Почему вы решили заняться именно бронежилетами, ведь продажа принтеров — это одно, а производство и пошив элемента индивидуальной защиты — совсем другое направление?

- Это некоммерческий проект. До войны мы работали с микроэлектроникой, а тут занялись закалкой стали.

Ориентировались на текущую на тот момент ситуацию. Мы увидели, что в начале войны возникла острая потребность в бронежилетах. Враг двигался быстро, и мир и Украина оказались к этому не готовы.

Вспомните, сколько солдат отправлялись на фронт без бронежилетов и касок, из-за чего было много потерь. Нам показалось это самым важным занятием. Бронежилеты передаем разным людям: военным, полиции, волонтерам, работникам коммунальных служб прифронтовых городов, медикам.

— Кто из влиятельных предпринимателей еще отозвался, чтобы помочь вам? Много ли было желающих?

— Владислав Савченко выделил 1 миллион гривен на бронежилеты. Евгений Черняк полностью оплатил потребность для медиков, волонтеров и коммунальных служб.

— Элементы защиты вы передаете местным волонтерам и медикам в Запорожской области? Или кого именно вы поддерживаете?

— Сегодня все регионы Украины воюют с врагом. И бойцы из Львова – на запорожском направлении. Поэтому регион не важен, все мы украинцы.

"Стояла задача подготовить универсальный бронежилет"

— Уточните, какого класса эти бронежилеты (от чего они защищают и безопасно ли использовать их в зоне боевых действий), как долго проходило их тестирование?

— В разное время выходили бронежилеты разного класса. Начинали с 3-го класса, дошли до 5-го класса, но основная масса это 4+. В начале испытывали вместе с военными, производили отстрелы сотен пластин, ведь нужно было отточить технологию и выбрать температурные режимы для закалки и отпуска стали. Позже обращались за баллистической экспертизой.

На сегодняшний день уже выдано около 1500 бронежилетов. Остальные сейчас проходят государственную сертификацию. Подчеркну, что не все было гладко. Мы долго подбирали технологию закалки стали, отстреливали сотни бронепластин.

Сталь тяжелее керамики, но выдерживает сотни попаданий

— Какова себестоимость одного бронежилета?

— Себестоимость готового бронежилета составляет около $50.

- Перейдем от цены к качеству. Чем они отличаются от импортных аналогов, каковы их специфические особенности?

— Вопрос очень обширный. Бронежилеты бывают разные. Постоянный плюс – это стоимость. Благодаря такой цене мы смогли изготовить тысячи штук и отреагировать на нужды армии. Кстати, в начале вторжения россии такие же бронежилеты продавались в десять раз, а то и в двадцать раз дороже. Сейчас ситуация стабилизировалась, и можно купить бронежилет на любой вкус и бюджет.

В каждом виде бронежилетов есть свои плюсы и минусы.

К примеру, керамика легче, но пластины разрушаются после попадания. Сталь тяжелее, но выдерживает десятки попаданий.

Мы собрали около пятнадцати вариантов плитоносок. Стояла задача подготовить универсальный бронежилет. Войска разные, задачи у солдат тоже. Броник должен был подходить как во время обороны в окопе, так и при наступлении.

Пластины для бронежилетов

Также совещались с военными. Подбирали удобный крой, размеры карманов меняли несколько раз под разные виды магазинов.

— Какие планы по броникам после прохождения госсертификации? Что это даст? Что будет, если спрос на бронежилеты в Украине упадет, можно ли их экспортировать?

— Сертификация важна. Во-первых, это дает гарантию бойцу, что он защищен. Мы в процессе прохождения сертификации. Но в этом случае следует остановить выдачу бронежилетов, поскольку должен быть строгий учет и каждая пластина получает индивидуальный номер. У нас всегда выбор, выдать бронежилет или остановить выдачу и сфокусироваться на сертификации.

Во-вторых, что касается Украины, то спрос здесь будет еще долго. Бронежилет не вечен, как и, к сожалению, боец. Поэтому складские запасы ВСУ должны насчитывать сотни тысяч броников, если не миллионы.

Складские запасы ВСУ должны насчитывать сотни тысяч броников, считает волонтер

— Пока производимые бронежилеты проходят сертификацию, у вас появилось немного свободного времени. Приостановили ли волонтерство?

— После бронежилетов мы расширили поле своей деятельности и начали выдавать классные пикапы. Через наш фонд уже передали военным 6 пикапов. Сейчас получили заказы на поиск еще 10 машин. Это новая цель, которую обязательно выполним.

— Куда передаете машины? Были ли какие-нибудь уникальные случаи во время этой активности?

— Машины передаем на передовую — на донецкое и запорожское направления. Там воюют настоящие киборги. Машины сразу отправляются на задание.

Помню, как во время одной из поездок я лично присутствовал, когда наш пикап ушел практически по капот в грязь. Это произошло на запорожском направлении. Я думал, мы там и останемся. Сложность заключалась в том, что мы были на передовой. Находились в огневой доступности для врага, прямо посреди поля. Но грязевая резина, мощный мотор и опытный водитель-военный справились, хотя мы и потеряли защиту двигателя. Было небезопасно, но интересно.

"Волонтеры подставили плечо в самый сложный момент"

— Где находите силы идти дальше и помогать другим?

— Война серьезно мобилизует и дает прививку на всю жизнь. Если тебе плохо, вообразите, как сейчас бойцам в окопе под тем же Бахмутом. У нас очень сложный враг, и есть шанс победить его только вместе.

Волонтеры подставили государству и обществу плечо в самый сложный момент, когда многие процессы в стране были парализованы. Волонтерское движение в Украине очень помогает военным как технически, так и эмоционально. Бойцы чувствуют, что они не одни. Нас всегда очень тепло встречают, пытаются усадить за стол и накормить.

Отмечу, что очень важно помогать, когда все устали. В бизнесе я всегда думал так: если мне тяжело, то как плохо моим конкурентам. Здесь почти то же самое. Если нам тяжело, то врагу еще хуже, потому что за нами — справедливость.

Поэтому нам обязательно нужно держаться, а они (россияне. — Авт.) сломаются.