500 семей павших героев получат гуманитарную помощь от "Эпицентра" и ОО "Мечта детей Украины"

Консолидированные усилия волонтеров и социально ответственного бизнеса могут давать весомые результаты

В рамках совместного благотворительного проекта волонтеры ОО "Мечта детей Украины" и национальной торговой сети "Эпицентр" собрали 500 гуманитарных наборов для семей, которыми занимается организация.

Различные средства бытовой химии и гигиены, предоставленные "Эпицентром", предназначены семьям павших воинов, чтобы облегчить им жизненные обстоятельства и дать возможность заботиться о детях.

"Под опекой организации есть многодетные семьи, которые потеряли дома на Херсонщине и Донетчине. Они до сих пор не получили гарантированные государством выплаты. Когда приезжаешь к ним, то видишь: они живут на грани бедности. Наша цель — сделать жизнь семей немного лучше и помочь семьям Героев с обеспечением базовыми потребностями в период сложных испытаний. Сотрудничество с "Эпицентром" — отличный пример того, как консолидированные усилия волонтеров и социально ответственного бизнеса могут давать действительно весомые результаты", — отметила глава ОО "Мечта детей Украины" Дана Яровая.

По словам волонтера, гуманитарная поддержка — это не только о товарах, а о заботе и опеке. Команда ОО "Мечта детей Украины" сделала все возможное, чтобы каждый пакет нашел своего адресата.

"Наше партнерство с ОО "Мечта детей Украины" создает настоящую синергию общественно полезных инициатив. Организация имеет глубокое понимание потребностей семей погибших воинов и вынужденных переселенцев, тогда как "Эпицентр" владеет разветвленной сетью торговых центров и ресурсами для оказания материальной помощи. Это не только способствует достижению конкретных благотворительных целей, но и оказывает глубокое социальное влияние на общество", — подчеркнула Ирина Шинкаренко, заместитель главы ООО "Эпицентр К" по рекламе и маркетингу, связям с общественностью и СМИ.

В настоящее время ОО "Мечта детей Украины" получила более 5 тысяч обращений с просьбой о помощи, а на попечении фонда находятся около 2 тысяч детей. Организация оказывает гуманитарную, психологическую и юридическую поддержку семьям погибших и пропавших без вести защитников.