Волонтер Марія Берлінська про податок на волонтерство

Як чиновники обкрадають волонтерів і військових.

Податок на волонтерство, пояснення на 5 пунктів.

1. Кожна порядна людина зараз або воює, або підтримує армію.

Підтримують всім — від маскувальних сіток до авто і дронів. Ну бо політичне керівництво бездоганно підготувались до повномасштабного вторгнення, ага.

2. Волонтерство це по суті подвійний податок — ми вже сплатили в бюджет, а тепер знову збираємо. Але всі розуміють що відбувається, ніхто не жаліється. Просто мовчки вджобуємо, без вихідних, свят, відпусток. Нон стоп.

3. Хитрі чиновники вирішили, а чому б не обкласти податком ще й волонтерську допомогу. Тобто з подвійного добровільного податку заставити заплатити податок.

Приклад: ми на зареєстровану волонтерську картку Ігора Луценко зібрали для фронту на дрони (в рамках проекту Люті Пташки) близько 20 мільйонів гривень.

Виявляється з них він вмає заплатити майже 4 мільйони податку.

4. Ми прийшли до чиновників в Кабмін з логічною пропозицією — давайте неоподатковувати все (!) що волонтери передають військовим.

Ми гасимо пожежу, яка має такий масштаб зокрема і тому, що ви не підготували країну до війни.

Все що треба зробити — внести зміни в 112 Постанову Кабміну одним рядком, приблизно так: " не оподатковується все майно, що передається військовим на волонтерських засадах".

5. І чиновники пішли думати. Тижнями. Купа нарад, відомчих, міжвідомчих, ще якихось.

На наші з вами податки. Подумали і сказали — ні, платіть податки.

Нам треба наповнювати бюджет, ми маємо знову залізти до вас в кишеню. Тобто фактично в кишеню до військових для яких ця допомога. Адже через волонтерів на армію проходить якось забагато коштів з 24 лютого 2022 року.

Пане Міністр фінансів Сергій Марченко я дуже сподіваюся, що це просто прикра помилка.

В іншому випадку тисячі волонтерів тепер знають, чий підпис стоїть під рішенням обкрадати податками волонтерів.