Водители заблокировали на границе волонтеров, завозящих машины для ВСУ: назревает скандал

Машины согласились пропустить даже польские пограничники

Украинские водители заблокировали на пограничном пропуске "Шегини" волонтеров, которые везли автомобили на нужды военнослужащих.

Деталями истории поделилась волонтер Оксана Боднар, отметив, что неприятный инцидент произошел с ее знакомыми, которые пытались провезти через границу 10 полноприводных микроавтобусов.

"Очередь была очень длинная и медленно двигалась, было принято решение попросить пропустить машины для ВСУ без очереди у поляков на въезде на границу, они позволили, что большая редкость", — написала она.

Несмотря на это проезд для машин заблокировали другие водители из Украины, которые стояли в очереди. Боднар отдельно подчеркнула, что машины для украинских защитников заблокировали граждане страны, в которой идет война.

"Почему волонтеров, которые в свой выходной, которые могли бы провести время дома с родными или работать, унижают и блокируют?", — добавила она.

Ситуация возмутила и других пользователей сети, а некоторые сообщили, что и сами попадали в подобную ситуацию.

Как сообщалось ранее, во Львове полицейские оштрафовали волонтеров, которые завезли машину для ВСУ из-за границы и не поставили ее на учет в определенные сроки. При этом, от штрафа не спасли ни таможенная декларация с пунктом назначения, ни письмо, ни объяснение, что автомобиль был в ремонте.