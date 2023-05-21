"Какая разница, "город мой, москва" и "русские регионы": в Украине за сутки произошло сразу два языковых скандала

Поведение фигурантов скандала не на шутку возмутило украинцев

Украину продолжают накрывать так называемые "языковые скандалы". Не успел отгреметь один из таких в Киеве, как еще в двух регионах произошли подобные громкие инциденты.

О вопиющих случаях рассказал соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

Так, по его словам, только за прошедшие сутки (20 мая) в различных регионах Украины произошло два "языковых скандала". Один из них произошел в Черновцах. Там русскоговорящий украинец возмущался, почему администрация отеля заявляет ему о том, что "не понимает на русском" и пытался объяснить, что в Украине существуют "русские регионы".

"Какая разница, кто на каком говорит. Главное, чтобы не было противостояния в душе и сердце… Если я родился в 79-ом году, что мне сделать? Так людям не нужно говорить о том, что "я не понимаю русский"… В Одессе…(это российские регионы? Спрашивает персонал отеля — Ред.). А какие? Там все на русском языке разговаривают", — говорит русскоговорящий украинец.

Другой, еще более громкий случай произошел в Белой Церкви. Там, посетитель караоке-бара пел на русском, так еще и песню "Город мой, москва". Этим он изрядно возмутил других посетителей, среди которых были и жены наших защитников, которые прямо сейчас проливают кровь из-за того, что "москва" пришла нас убивать. Но вместо каких-то извинений "певец" пошел на агрессию и пытался доказать, что он прав.

"Что-то мы не так делаем. Или, скорее, не делаем. Что подобные наезды на нас до сих пор встречаются каждый день и всюду, без страха перед правовой и социальной ответственностью. Что-то нужно исправлять. И это срочно", — возмущается Голобуцкий.

Напомним, ранее мы писали о том, что известная писательница попала в языковой скандал из-за замечания бойцу ВСУ.

Также мы сообщали, что в Ирпене произошел скандал с преподавательницей вуза.