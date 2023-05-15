"Ты вообще знаешь, кто я!?": в Киеве ректор выгнал студентку, потому что она против русского языка

В Киеве произошел очередной речевой скандал. Ректор выгнал студентку из аудитории из-за языковой позиции. Отметим, что там же это делают администраторы украинских интернет-сообществ за границей с теми, кто отстаивает украинский язык. В этот раз ректор спросил студентов, кто из них против русского языка. Подняла руку только одна девушка, после чего учиться в этом вузе ей уже не суждено.

Информацию опубликовала на своей странице в Instagram журналистка Эмма Антонюк. Записи для нее послала подписчица Маричка Довгополюк. Девушка рассказала, что поступила в Национальную академию прикладных искусств в Киеве.

Во время первого собрания ректор Александр Лубянский спросил, кто против, чтобы он говорил по-русски? Маричка подняла руку. Педагога это возмутило, он сначала сказал ей "не спекулировать на украинском языке", затем начал унижать ребенка, вспоминая историю о нотариусе, который в начале полномасштабного вторжения хотел взять с него за доверенность на транспортное средство 9 тысяч гривен. Он отметил, что нотариус был тоже из Львова или Львовской области и говорил по-украински.

"Он тоже на украинском, тоже из Львова. Знаешь, сколько он запросил за автомобиль — 4500 гривен. И у него света не было, я сказал, что у меня на филиалах свет есть, он сказал, что это будет чуть дороже. Я сказал, на сколько?2 00 гривен? В два раза. 9 тысяч. Я его послал туда за кораблем. Сказал, люди гибнут, а ты здесь бабки моешь, тварь. Это "украинский язык" был", — привел "пример" преподаватель.

Затем он начал прогонять девушку из аудитории. Заявил, что она мешает проводить ему собрание.

"Я тебя выставлю просто, потому что ты мне мешаешь проводить сборы. Ты поняла это!? Выйди отсюда, освободи зал", — прокричал ректор. А потом резюмировал: "Я же сказал, я не люблю две вещи — наглость и воров. И еще не люблю тупость. А она мне будет рассказывать, на каком языке разговаривать".

Сама Маричка рассказала, что кроме нее в аудитории было еще 40 человек. Ректор убеждал, что напишет на нее плохую рекомендацию, и девочку нигде не возьмут на учебу.

"Ты вообще знаешь, кто я. Я журналист и могу сделать так, что тебя больше никуда не примут!?"

В итоге, поскольку большинство лекций в вузе также на русском, Мария была вынуждена забрать документы. Сейчас она вернулась во Львов.

Напомним, что в Ирпене произошел языковой скандал с преподавательницей украинского вуза. Женщина отказывалась вести занятия на украинском языке. Тем временем в Одессе студентка пожаловалась на преподавателя, который вел занятия на русском. Его уволили, однако возник скандал, поскольку педагогу было за 80.