"Ты вообще знаешь, кто я!?": у Києві ректор вигнав студентку, бо та проти російської мови

Він погрожував, що дівчину більше ніде не візьмуть

У Києві стався черговий мовний скандал. Ректор вигнав студентку з аудиторії через мовну позицію. Зазначимо, що там само це роблять адміністратори українських інтернет-спільнот за кордоном з тими, хто відстоює українську мову. Цього разу ректор запитав студентів, хто з них проти російської мови. Підняла руки лише одна дівчина, після чого навчатися у цьому виші їй вже не судилося.

Інформацію опублікувала на своїй сторінці в Instagram журналістка Емма Антонюк. Записи для неї надіслала підписниця Марічка Довгополюк. Дівчина розповіла, що вступила до Національної академії прикладних мистецтв у Києві.

Під час перших зборів ректор Олександр Лубянський запитав, хто проти, аби він говорив російською? Марічка підняла руку. Педагога це обурило, він спершу сказав їй "не спекулювати українською мовою", потім почав принижувати дитину, згадуючи історію про нотаріуса, який на початку повномасштабного вторгнення хотів взяти з нього за довіреність на транспортний засіб 9 тисяч гривень. Він наголосив, що нотаріус був теж зі Львова чи Львівської області та говорив українською.

"Він теж українською, теж зі Львова. Знаєш, скільки він запросив за автомобіль — 4500 гривень. І в нього світла не було, я сказав, що в мене на філіалах світло є, він сказав, що це буде чуть дорожче. Я сказав, на скільки? 200 гривень? В два рази. 9 тисяч. Я его послал туда за кораблем. Сказал, люди гибнут, а ты здесь бабки моешь, тварь. Це "українська мова" была", — навів "приклад" викладач.

Потім він почав проганяти дівчину з аудиторії. Заявив, що вона заважає проводити йому збори.

"Я тебя виставлю просто, потому что ты мне мешаешь проводить сборы. Ты зрозуміла це!? Вийди отсюда, звільни зал", — прокричав ректор. А потім резюмував: "Я же сказал, я не люблю две вещи — наглость и воров. И еще не люблю тупость. Лучше с умным потерять, чем с тупым найти. А еще я люблю свое — свою семью, свой город, свою академию, а она мне будет рассказывать, на каком языке рассговаривать".

Сама Марічка розповіла, що окрім неї в аудиторії було ще 40 людей. Ректор переконував, що напише на неї погану рекомендацію і дівчинку ніде не візьмуть на навчання.

"Ты вообще знаешь, кто я. Я журналист и могу сделать так, что теба больше никуда не примут!?"

У підсумку, оскільки більшість лекцій у виші також російською, Марія була змушена забрати документи. Нині вона повернулася до Львова.

Нагадаємо, що в Ірпені стався мовний скандал із викладачкою українського вишу. Жінка відмовлялася вести заняття українською мовою. Тим часом в Одесі студентка поскаржилася на викладача, який вів заняття російською. Його звільнили, однак виник скандал, оскільки педагогу було за 80.