В Одесі звільнили 82-річного викладача: вів пари російською та давав вивчати Чайковського

Мовні скандали в Одесі — річ регулярна

В Одесі вже вкотре спалахнув мовний скандал. Минулого тижня там затримали таксиста через проросійські висловлювання. Нині розгортається конфлікт довкола звільнення викладача через російську мову у місцевому виші.

Як повідомила у себе на сторінці у Facebook правозахисниця Ксенія Проконова, на її родича — 82-річного викладача Одеського театрально-художнього фахового коледжу — поскаржилися студенти. Чоловік нібито проводив пари російською мовою та змушував дітей вивчати Чайковського та Рахманінова.

"В Одесі звільнили викладача за російську мову. Звучить як вкид, якби це не сталося у моїй родині. Серед студентів з'явився охочий обмежити свій освітній обрій за рахунок російських композиторів. Студент цілком серйозно відмовився слухати Чайковського, Рахманінова", — пише жінка.

Вона розповідає, що студент поскаржився на 82-річного викладача за те, що той вів онлайн-урок російською. І за її ж словами, керівництво коледжу "вирішило змусити звільнитися викладача". Тому Ксенія пише, що 82-річний викладач тепер шукає роботу.

Допис правозахисниці викликав шквал коментарів і масштабну суперечку. Переважно, люди погоджуються із позицією навчального закладу. Оскільки студенти мають право на освіту українською мовою. Водночас авторка допису відстоює російську мову та відмовляється розуміти вчинок студента.

Також Ксенія наголошує, що педагога давно хотіли звільнити, однак не могли знайти причину. Однак після студентської скарги причина таки знайшлася. З цим погоджуються й деякі інші коментатори.

Нагадаємо, що раніше стався скандал із викладачкою Державного податкового університету. Жінка пригрозила студентам, що проводитиме іспит російською мовою. Усе почалося з того, що жінка вела російською урок.

Мовні скандали, вочевидь, річ регулярна в інтернет-групах і чатах українців за кордоном. Наші співгромадяни скаржаться на російську мову та невизначену політичну позицію своїх земляків. А натомість їх виганяють з цих груп.