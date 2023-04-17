На скандальні заяви водія відреагували миттєво

В Одесі покарали одного з таксистів — любителів русского міра. Чоловік переконував пасажирку у тому, що Україні краще бути з рф, ніж із Заходом.

Відео опублікували у Telegram-каналі "Одеса інфо". На ній літній чоловік, на ім'я Олександр, переконує пасажирку, що росія в історії ще не програла жодної війни. Далі розповідає, що Україні краще бути з росією з економічної точки зору, що українці схожі за ментальністю з росіянами й так далі.

"Ми на Заході — 3-сортний брак", — переконує чоловік. Водночас для росіян ми такі ж самі, говорить Олександр. Коли дівчина запитала, тоді чому вони відрізають голови нашим полоненим, таксист заперечив і запевняв, що це неправда.

"Для мене путін — один із найвеличніших політиків сучасності", — заявив Олександр просто так, хоча його про це не запитували. А Зеленський для нього "просто говорюча голова". Олександр вважає, що це США воює із росією. Що путіна дійсно підтримує 80% населення. А те, що росіяни гвалтують українок — це "іздєржкі війни"

Як розповів одеський активіст Дем’ян Ганул, чоловіка одразу після публікації відео зупинила поліція. Його передали СБУ, де вручили підозру за ст. 436 ч.2 (заперечення збройної агресії рф і глорифікація її учасників).

"Зараз цей ватник перебуває під вартою та очікує суду. А після суду, я вангую, що буде в’язниця, адже в’язниця — це було б логічне завершення його історії", — розповів активіст.

Нагадаємо, нещодавно скандал стався із викладачкою Державного податкового університету, яка пригрозила студентам, що проводитиме іспит російською мовою. Усе почалося з того, що жінка вела російською урок.

Тим часом за кордоном мовні скандали регулярно стаються у місцевих українських чатах. Наші громадяни заявляють, що їх виганяють із груп і чатів у соцмережах, бо вони просять земляків говорити державною.