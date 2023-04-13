"Не читайте криво": волонтерка спробувала пояснити скандальний коментар про страту бійця

Жінці довелося видаляти перші реакції на страту бійця через кількість критики

Українська волонтерка Васіліса Мазурчук, яка втрапила в скандал через своє невдоволення поведінкою полоненого ЗСУ під час страти, знову спробувала виправдатися. На своїй сторінці у соцмережі вона заявила, що не висміювала смерть героя, і попросила не читати її публікацію "криво".

Відповідну публікацію з'явилася у Facebook. Цікаво, що обидва її попередні дописи вже видалені, хоча вона перед цим і обіцяла подібного не робити.

"Пост був про те, що немає сенсу просити у нелюдів та вбивць — немає сенсу. Лише планомірне видавлювання нечисті з нашоі землі. Тільки так. Шкода, що хтось зрозумів це як привід до травлі", — зазначила Мазурчук.

Також волонтерка побідкалася щодо отриманих погроз від співгромадян, котрі були незадоволені її реакцією на поведінку загиблого військового. При цьому вона підкреслила, що "адекватні люди зрозуміли, що малося на увазі".

Цікаво, що в її дописі також згадані ексрадник ОП Олексій Арестович та скандальний політик і блогер Анатолій Шарій. Судячи з усього, вони теж негативно відреагували на початкову публікацію Мазурчук. Примітно, що жодного із двох попередніх дописів жінки на її сторінці більше немає. При цьому під час першої спроби виправдатися Васіліса Мазурчук підкреслювала, що видаляти публікації не збирається.

На це звернули увагу користувачі соцмережі, запропонувавши волонтерці одразу видалити повністю всю сторінку. Також українці продовжують обурюватися словами Мазурчук, адже вибачень від неї так і не дочекалися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що вбивць українського військового частково вдалося упізнати. Колишній "вагнерівець", який запросив політичного притулку за кордоном, підтвердив — на відео з розправою є бійці ПВК.

Додамо, що при цьому невідомо, чи й досі живі ці кати, адже розслідувачі InformNapalm переконані: більшість таких провокативних роликів можуть з'являтися у мережі лише після смерті виконавців.