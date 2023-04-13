Страта росіянами українського військового: вбивць вдалося впізнати

У Росії знайшли причетних до жахливого злочину

До страти українського військовополоненого, якому відрізали голову, можуть мати відношення бійці ПВК "Вагнера".

Про це заявив засновник російської правозахисної організації Gulagu.net Володимир Осєчкін, пишуть росЗМІ.

За його словами, своїх колег на відео впізнав колишній командир одного із загонів найманців Андрій Медведєв.

"Він його подивився кілька разів. І він однозначно впізнає там своїх колег – бійців ПВК "Вагнера" за характерними позивними, за тим, як вони розмовляють, за тим, що вони озвучують по раціям та іншими моментами", — уточнив він.

Правозахисник додав, що вбивць із ПВК і раніше було викрито у жорсткому поводженні з полоненими.

Осєчкін пообіцяв заплатити три тисячі євро за будь-які дані про людей, які причетні до жахливого злочину. У майбутньому розмір винагороди можуть збільшити з допомогою донатів.

У ЄС також не залишили інцидент без уваги. Як заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, він "глибоко шокований" побаченим.

"Це жахливе порушення Женевських конвенцій. Усі винуватці та співучасники військових злочинів мають бути притягнуті до відповідальності", — написав він у Twitter.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у росії відреагували на відео з відрізанням голови українського військового. Кремлівський прес-секретар дмитро пєсков заявив, що ці кадри оцінює як "жахливі" і додав, що потрібно встановити їхню справжність.