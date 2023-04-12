У путіна відреагували на відео з відрізанням голови українського бійця
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У Росії хочуть з’ясувати достовірність відео
У росії відреагували на шокуючі звірства їхніх солдатів. Кадри з відрізанням голови бійцю ЗСУ там назвали жахливими.
Про це заявив прессекретар путіна дмитро пєсков, повідомляють росЗМІ.
У той же час у путіна заявили, що спочатку ще потрібно з’ясувати достовірність цього відео.
"Кадри в соцмережах із обезголовленням військовослужбовця жахливі, потрібно перевірити їх достовірність", — каже пєсков.
Нагадаємо, що ввечері 11 квітня по мережі розлетілося відео, на якому окупанти на камеру відрізали голову живому українському військовополоненому. На жахливі кадри відреагували в Україні, а СБУ пообіцяли помститися росіянам.
До речі, при тому, що пєсков нібито не впевнений у достовірності даних кадрів, у ГУР, наприклад, заявили, що насправді публікація страт є державною політикою росії і має відразу кілька цілей.
Нагадаємо, раніше ми писали, що країнців закликали припинити розповсюджувати кадри, на яких російські військові відрізають голову живому українському військовому. Крім того, всіх просять утриматися і від публічних озвучень будь-яких версій про те, ким був страчений воїн Збройних Сил.
Також ми повідомляли, що Кулеба розповів, чим відповісти на відео зі стратою українця.