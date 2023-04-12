У путіна відреагували на відео з відрізанням голови українського бійця

У Росії хочуть з’ясувати достовірність відео

У росії відреагували на шокуючі звірства їхніх солдатів. Кадри з відрізанням голови бійцю ЗСУ там назвали жахливими.

Про це заявив прессекретар путіна дмитро пєсков, повідомляють росЗМІ.

У той же час у путіна заявили, що спочатку ще потрібно з’ясувати достовірність цього відео.

"Кадри в соцмережах із обезголовленням військовослужбовця жахливі, потрібно перевірити їх достовірність", — каже пєсков.

Нагадаємо, що ввечері 11 квітня по мережі розлетілося відео, на якому окупанти на камеру відрізали голову живому українському військовополоненому. На жахливі кадри відреагували в Україні, а СБУ пообіцяли помститися росіянам.

До речі, при тому, що пєсков нібито не впевнений у достовірності даних кадрів, у ГУР, наприклад, заявили, що насправді публікація страт є державною політикою росії і має відразу кілька цілей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що країнців закликали припинити розповсюджувати кадри, на яких російські військові відрізають голову живому українському військовому. Крім того, всіх просять утриматися і від публічних озвучень будь-яких версій про те, ким був страчений воїн Збройних Сил.

Також ми повідомляли, що Кулеба розповів, чим відповісти на відео зі стратою українця.