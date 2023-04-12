Страта росіянами українського бійця: Маляр виступила зі зверненням

Українські служби роблять усе можливе, аби якнайшвидше ідентифікувати воєнних злочинців

Українців закликали припинити поширювати кадри, на яких російські військові відрізають голову живому українському військовому. Крім того, всіх просять утриматись і від публічних озвучувань будь-яких версій про те, ким був страчений воїн Збройних сил.

Про це у середу, 12 квітня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила у своєму Telegram-каналі, наголосивши, що російські воєнні злочинці в обов’язковому порядку будуть відповідати за свій злочин.

За її словами, з перших хвилин появи кривавого відео у Мережі українські служби ретельно вивчають його покадрово та роблять усе можливе, аби якнайшвидше ідентифікувати як воєнних злочинців, які стратили українського бійця, так і самого вбитого нелюдами.

"Ми робимо все, щоб упізнати загиблого. Всім нам важливо розуміти — ідентифікація людини по відео, а тим більше людини в таких обставинах, є надзвичайно складним завданням. Тому просимо утриматися від публічного озвучування будь-яких версій до офіційних висновків. Будь ласка, майте повагу до близьких загиблого, не робіть жодних публічних припущень щодо особи загиблого, навіть якщо ви абсолютно впевнені, що впізнали його", — пояснила вона.

Також Маляр додала, що ідентифікація людини по відеозапису, ба більше ще й в таких обставинах — надзвичайно складне завдання та закликала всіх утриматись від будь-яких публічних припущень щодо того, ким може бути вбитий росіянами воїн.

"Будь ласка, майте повагу до близьких загиблого, не робіть жодних публічних припущень щодо особи загиблого, навіть якщо ви абсолютно впевнені, що впізнали його. Ми закликаємо зупинити поширення цього відео, а також будь-яких подібних відеокадрів", — сказала вона.

У підсумку представниця оборонного відомства звернулася до українців і нагадала, що ворог робить усе можливе, аби всіх нас залякати і зробити слабшими, однак у відповідь він отримає лише потужну українську лють, повний розгром окупаційних військ, а також вироки вбивцям і трибунал країні-агресорці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у росії вже встигли відреагувати на відео з відрізанням голови українського військового. Зокрема, кремлівський речник дмитро пєсков заявив, що ці кадри оцінює як "жахливі" та додав, що потрібно встановити їх правдивість.