"Як легко ці звірі вбивають": Зеленский зробив заяву щодо страти українця росіянами (відео)

Політик підкреслює, що світові лідери мають побачити ролик зі знущаннями над українським захисником і відреагувати

Президент Володимир Зеленський прокоментував відео зі стратою українського військовополоненого російськими окупантами. Він підкреслив, що цей інцидент не є випадковістю чи "епізодом", адже подібним росіяни займаються вже давно. На його думку, цей ролик має побачити весь цивілізований світ, аби зрозуміти, якою росія є насправді.

Про це йдеться у його свіжому відеозверненні в офіційному Telegram-каналі. Зеленський зазначив, що українцям слід максимально згуртуватися довкола фронту, аби зробити все можливе, щоб загарбники забралися геть із нашої землі.

"Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати: як легко ці звірі вбивають", — говорить президент. — Це відео, якою є росія. Для них немає людей. Син, брат, чоловік, чиясь дитина… Це відео — росія, яка намагається зробити саме це новою нормою. Таку звичку знищувати життя".

Зеленський наголосив, що неодноразово окупанти страчували людей в різних регіонах України — зокрема, згадав Бучу. Саме тому на подібні звірства необхідна швидка і серйозна реакція цивілізованого світу.

"Кожен повинен реагувати. Кожен лідер. Не чекати, що щось забудеться. Ми нічого не збираємося забувати і прощати вбивцям. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору", — заявив український лідер.

На думку Володимира Зеленського, Україна має зробити акцент на допомозі військовим. І все для того, аби окупант був розгромленим, вбивці — отримали свій вирок, а держава-зло потрапила під трибунал. Також президент вшанував усіх людей, чиє життя забрав російський терор, і подякував кожному, хто й досі бореться проти загарбників.

Додамо, що іноземні ЗМІ знайшли ще один відеодоказ подібної страти військовослужбовців ЗСУ росіянами. Цілком імовірне, що свіже відео із закатованими українцями могли зняти під Бахмутом.

Також "Телеграф" писав, що російські військові давно вже вдаються до таких жахливих знущань з військовополонених. Дістається не тільки чоловікам, а й жінкам.