"Не читайте криво": волонтерша попыталась объяснить скандальный комментарий о казни бойца

Женщине пришлось удалять первые реакции на казнь бойца из-за количества критики

Украинская волонтерка Василиса Мазурчук, попавшая в скандал из-за своего недовольства поведением пленного ВСУ во время казни, снова попыталась оправдаться. На своей странице в соцсети она заявила, что не высмеивала смерть героя и попросила не читать ее публикацию "криво".

Соответствующая публикация появилась в Facebook. Интересно, что оба ее предыдущих сообщения уже удалены, хотя она перед этим и обещала подобного не делать.

"Пост был о том, что нет смысла просить у извергов и убийц — нет смысла. Только планомерное выдавливание нечистые из нашей земли. Только так. Жаль, что кто-то понял это как повод к травле", — отметила Мазурчук.

Также волонтер посетовала о полученных угрозах от сограждан, которые были недовольны ее реакцией на поведение погибшего военного. При этом она подчеркнула, что "адекватные люди поняли, что подразумевалось".

Интересно, что в ее сообщении также упомянуты эксрадник ОП Алексей Арестович и скандальный политик и блогер Анатолий Шарий. Судя по всему, они тоже негативно отреагировали на первоначальную публикацию Мазурчук. Примечательно, что ни одного из двух предыдущих сообщений женщины на ее странице больше нет. Однако при первой попытке оправдаться Василиса Мазурчук подчеркивала, что удалять публикации не собирается.

На это обратили внимание пользователи соцсети, предложив волонтерше сразу удалить всю страницу. Также украинцы продолжают возмущаться словам Мазурчук, ведь извинений от нее так и не дождались.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что убийц украинского военного частично удалось узнать. Бывший "вагнеровец", пригласивший политическое убежище за границей, подтвердил — на видео с расправой есть бойцы ЧВК.

Добавим, что при этом неизвестно, живы ли до сих пор эти палачи, ведь расследователи InformNapalm убеждены: большинство таких провокационных роликов могут появляться в сети только после смерти исполнителей.