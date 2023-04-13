Казнь россиянами украинского военного: убийц удалось опознать

В россии нашли причастных к ужасному преступлению

К казни украинского военнопленного, которому отрезали голову, имеет отношение ЧВК "Вагнера".

Об этом заявил основатель российской правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин, пишут росСМИ.

По его словам, своих коллег на видео опознал бывший командир одного из отрядов наемников Андрей Медведев.

"Он его посмотрел несколько раз. И он однозначно опознает там своих коллег – бойцов ЧВК "Вагнера" по характерным позывным, по тому, как они разговаривают, по тому, что они озвучивают по рациям и другим моментам", — уточнил он.

Правозащитник добавил, что убийцы из ЧВК и раньше были уличены в жестком обращении с пленными.

Осечкин пообещал заплатить три тысячи евро за любые данные о людях, которые причастны к ужасному преступлению. В будущем размер вознаграждения может быть увеличен за счет донатов.

В ЕС также не оставили инцидент без внимания. Как заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, он "глубоко шокирован" увиденным.

"Это ужасное нарушение Женевских конвенций. Все виновники и соучастники военных преступлений должны быть привлечены к ответственности", — написал он в Twitter.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии отреагировали на видео с отрезанием головы украинского военного. Кремлевский пресс-секретарь дмитрий песков заявил, что эти кадры оценивает как "ужасные" и добавил, что нужно установить их подлинность.