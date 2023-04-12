У путина отреагировали на видео с отрезанием головы украинского бойца

В россии хотят выяснить достоверность видео

В россии отреагировали на шокирующие зверства их солдат. Кадры с отрезанием головы бойцу ВСУ, там назвали ужасными.

Об этом заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков, сообщают росСМИ.

В тоже время у путина заявили, что сначала еще нужно выяснить достоверность этого видео.

"Кадры в соцсетях с обезглавливанием военнослужащего ужасны, нужно проверить их достоверность", — говорит песков.

Напомним, что вечером 11 апреля по сети разлетелось видео, на котором оккупанты на камеру отрезали голову живому украинскому военнопленному. На ужасающие кадры отреагировали в Украине, а СБУ пообещали отомстить россиянам.

К слову, при том, что песков якобы не уверен в достоверность данных кадров, в ГУР, например, заявили, что на самом деле публикация казней является государственной политикой россии и преследует сразу несколько целей.

Напомним, ранее мы писали, что краинцев призвали прекратить распространять кадры, на которых российские военные отрезают голову живому украинскому военному. Кроме того, всех просят воздержаться и от публичных озвучений любых версий о том, кем был казненный воин Вооруженных Сил.

Также мы сообщали, что Кулеба рассказал, чем ответить на видео с казнью украинца.