Казнь россиянами украинского бойца: Маляр выступила с обращением

Украинские службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее идентифицировать военных преступников

Украинцев призвали прекратить распространять кадры, на которых российские военные отрезают голову живому украинскому военному. Кроме того, всех просят воздержаться и от публичных озвучиваний любых версий о том, кем был казненный воин Вооруженных Сил.

Об этом в среду, 12 апреля, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в своем Telegram-канале, отметив, что российские военные преступники в обязательном порядке будут отвечать за свое преступление.

По ее словам, с первых минут появления кровавого видео в Сети украинские службы тщательно изучают его покадрово и делают все возможное, чтобы как можно быстрее идентифицировать как военных преступников, казнивших украинского бойца, так и самого убитого извергами.

"Мы делаем все, чтобы узнать погибшего. Всем нам важно понимать — идентификация человека по видео, а тем более человека в таких обстоятельствах, чрезвычайно сложная задача. Поэтому просим воздержаться от публичного озвучивания любых версий до официальных выводов. Пожалуйста, имейте уважение к близким погибшего, не делайте никаких публичных предположений по поводу личности погибшего, даже если вы абсолютно уверены, что узнали его", — пояснила она.

Также Маляр добавила, что идентификация человека по видеозаписи, более того, в таких обстоятельствах — чрезвычайно сложная задача и призвала всех воздержаться от любых публичных предположений относительно того, кем может быть убит россиянами воин.

"Пожалуйста, имейте уважение к близким погибшего, не делайте никаких публичных предположений по поводу личности погибшего, даже если вы абсолютно уверены, что узнали его. Мы призываем остановить распространение этого видео, а также любых подобных видеокадров", — сказала она.

В итоге представитель оборонного ведомства обратилась к украинцам и напомнила, что враг делает все возможное, чтобы всех нас запугать и сделать слабее, однако в ответ он получит только мощную украинскую ярость, полный разгром оккупационных войск, а также приговоры убийцам и трибунал стране-агрессорке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии уже успели отреагировать на видео с отрезанием главы украинского военного. В частности, кремлевский пресс-секретарь дмитрий песков заявил, что эти кадры оценивает как "ужасные" и добавил, что нужно установить их правдивость.