"россия хуже, чем ИГИЛ": Кулеба рассказал, чем ответить на видео с казнью украинца

Казнь украинского пленника не прошла мимо главы МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не остался в стороне от резонансной темы обезглавливания украинского защитника российскими захватчиками. По его мнению, эта зверская казнь в очередной раз подчеркивает, что россия хуже "Исламского государства", о чьих террористических атаках знает весь мир.

Об этом он отметил на собственной странице Twitter. По словам Кулебы, еще большего абсурда ситуации добавляет тот факт, что при этом всем российские дипломаты продолжают главенствовать в Совбезе ООН. Добавим, что подобная преференция для россиян действует всего месяц – из-за нюансов очередности подобной должности.

"Российские террористы должны быть изгнаны из Украины и ООН", — убежден Дмитрий Кулеба.

Реакция Кулебы на казнь военного ВСУ

Также чиновник назвал видео с пыткой украинского пленника ужасным и добавил, что россиянам следует отвечать за все преступления, совершенные против украинских граждан.

Напомним, что зверским назвал поведение российских оккупантов по отношению к пленному и президент Украины Владимир Зеленский. Политик подчеркнул, что на подобные преступления должна быть неотвратимая реакция, причем со всего мира.

В свою очередь глава СБУ Василий Малюк дал обещание, что исполнители убийства бойца ВСУ будут обязательно наказаны. По словам правоохранителя, возглавляемое им ведомство приложит для этого все усилия.