"Как легко эти звери убивают": Зеленский сделал заявление насчет казни украинца россиянами (видео)

Политик подчеркивает, что мировые лидеры должны увидеть ролик со издевательствами над украинским защитником и отреагировать

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал видео с казнью украинского военнопленного российскими оккупантами. Он подчеркнул, что этот инцидент не является случайностью или "эпизодом", подобным россияне занимаются уже давно. По его мнению, этот ролик должен увидеть весь цивилизованный мир, чтобы понять, какова россия на самом деле.

Об этом говорится в его свежем видеообращении в официальном Telegram-канале. Зеленский отметил, что сейчас украинцам следует максимально сплотиться вокруг фронта, чтобы сделать все возможное, чтобы захватчики забрались из нашей земли.

"Есть то, что никому в мире невозможно игнорировать: как легко эти звери убивают", — говорит президент. — Это видео, какой есть россия. Для них нет людей. Сын, брат, муж, чей-то ребенок… Это видео – россия, которая пытается сделать именно это новой нормой. Такую привычку уничтожать жизнь".

Зеленский отметил, что неоднократно оккупанты казнили людей в разных регионах Украины — в частности, вспомнил Бучу. Именно поэтому на подобные зверства необходима скорая и серьезная реакция цивилизованного мира.

"Каждый должен реагировать. Каждый лидер. Не ждать, что что-нибудь забудется. Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийцам. Законная ответственность будет за все. Нужен проигрыш террора", — заявил украинский лидер.

По мнению Владимира Зеленского, Украина должна сделать акцент на помощи военным. И все для того, чтобы оккупант был разгромлен, убийцы — получили свой приговор, а государство-зло попало под трибунал. Также президент почтил всех людей, чью жизнь унес российский террор, и поблагодарил каждого, кто до сих пор борется против захватчиков.

Добавим, что иностранные СМИ нашли еще одно видеодоказательство подобной казни военнослужащих ВСУ россиянами. Вполне вероятно, что свежее видео с замученными украинцами могло быть снято под Бахмутом.

Также "Телеграф" писал, что российские военные давно уже прибегают к таким ужасным издевательствам над военнопленными. Достается не только мужчинам, но и женщинам.