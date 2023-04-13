россия может стать в один ряд с ИГИЛ: президент Чехии отреагировал на видео с казнью пленного украинца

Президент Чехии заявил, что подобным вещам нет места в XXI веке

Если видео, на котором российские оккупанты отрезают голову пленному украинцу, окажется подлинным, то это поставит россию в один ряд с ИГИЛ.

Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел после заседания Совета государственной безопасности страны, передает ČTK.

"Если это подтвердится, это поставит российских солдат рядом с Исламским государством, которое мы все должны осудить", — сказал он.

Павел добавил, что проверить подлинность конкретного видео невозможно, а потому он не станет его комментировать. Впрочем, президент Чехии отметил, что есть много других задокументированных фактов, "требующих осуждения и не имеющих места в XXI веке".

Как сообщалось ранее, жестокое видео попало в сеть вечером 11 апреля, однако аналитики InformNapalm отмечают, что подобные кадры попадают в сеть, когда участвовавшие в преступлениях оккупанты сбежали с поля боя или когда командир, снимавший видео, был убит.

Подобную версию озвучили и в ГУР МО, где говорят, что публикация кадров расправ осуществляется ради запугивания украинцев и чтобы оккупанты, которые хотели сдаться в плен, изменили свое мнение.