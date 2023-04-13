росія може стати в один ряд із ІДІЛ: президент Чехії відреагував на відео із стратою полоненого українця

Президент Чехії заявив, що подібним речам немає місця у XXI столітті

Якщо відео, на якому російські окупанти відрізають голову полоненому українцю, виявиться справжнім, то це поставить росію в один ряд з ІДІЛ.

Про це повідомив президент Чехії Петр Павел після засідання Ради державної безпеки країни, повідомляє ČTK.

"Якщо це підтвердиться, це поставить російських солдатів поряд з Ісламською державою, яку ми всі повинні засудити", — сказав він.

Павло додав, що перевірити справжність конкретного відео неможливо, а тому він не коментуватиме його. Втім, президент Чехії зазначив, що є багато інших задокументованих фактів, які "вимагають засудження і не мають місця у XXI столітті".

Як повідомлялося раніше, жорстоке відео потрапило в мережу ввечері 11 квітня, проте аналітики InformNapalm зазначають, що подібні кадри потрапляють у мережу, коли окупанти, які брали участь у злочинах, втекли з поля бою або коли командира, який знімав відео, було вбито.

Подібну версію озвучили й в ГУР МО, де кажуть, що публікація кадрів розправ здійснюється задля залякування українців і щоб окупанти, які хотіли здатися в полон, змінили свою думку.