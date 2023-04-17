На скандальные водительские заявления отреагировали мгновенно

В Одессе наказали одного из таксистов-любителей русского мира. Мужчина убеждал пассажирку в том, что Украине лучше быть с россией, чем с Западом.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Одесса инфо". Так, мужчина, по имени Александр, убеждает пассажирку, что россия в истории еще не проиграла ни одной войны. Далее рассказывает, что Украине лучше быть с россией с экономической точки зрения, что украинцы схожи по ментальности с россиянами и так далее.

"Мы на Западе — 3-сортный брак", — убеждает мужчина. В то же время для россиян мы такие же, говорит Александр. Когда девушка спросила, почему они отрезают головы нашим пленным, таксист возразил и уверял, что это неправда.

"Для меня путин — один из величайших политиков современности", — заявил Александр просто так, хотя его об этом не спрашивали. А Зеленский для него "просто говорящая голова". Александр считает, что США это воюет с россией. Что путина действительно поддерживает 80% населения. А то, что россияне насилуют украинок — это "издержки войны"

Как рассказал одесский активист Демьян Ганул, мужчину сразу после публикации видео остановила полиция. Его передали СБУ, где вручили подозрение по ст. 436 ч.2 (отрицание вооруженной агрессии РФ и глорификация ее участников).

"Сейчас этот ватник находится под стражей и ожидает суда. А после суда, я вангую, что будет тюрьма, ведь тюрьма — это было бы логическое завершение его истории", — рассказал активист.

Напомним, недавно скандал произошел с преподавательницей Государственного налогового университета, которая пригрозила студентам, что будет проводить экзамен на русском языке. Все началось с того, что женщина вела на русском урок.

Между тем, за рубежом языковые скандалы регулярно происходят в местных украинских чатах. Наши граждане заявляют, что их выгоняют из групп и чатов в соцсетях, потому что они просят земляков говорить на государственном.