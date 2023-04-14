Нардеп Яценко ни дня не может прожить без скандалов

Скандально известный нардеп-кнопкодав Антон Яценко попал в новый скандал, выложив на своей странице в соцсети фото с флагом, якобы подаренным ему бойцами 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов" Нацгвардии.

Он написал, что для него было большой честью получить флаг от бойца батареи управления и артиллерийской разведки 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов" Игоря Франчука. "На флаге подписи его боевых побратимов. Наша команда им помогает", — заявил нардеп.

Антон Яценко с флагом

Однако командир 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр НГУ Дмитрий Кухарчук на своей странице Facebook официально опроверг передачу флага бригады и выражение какое-либо благодарности нардепу и назвал Яценко "хитровы*банным пророссийским чертом".

"В результате внутреннего расследования стало известно, что человек, который уже переведен в другую воинскую часть и не является бойцом 3 ОШБр, принял самовольное решение о передаче флага. Действия Яценко прошу считать спланированной провокацией, направленной на дискредитацию подразделения", — заявил комбат.

Впоследствии к скандалу подключился экснардеп, волонтер и депутат Черкасского облсовета Олег Петренко, который в комментарии сообщения Кухарчука заявил, что "даст Тоше Яценко по затылку" при встрече, однако заблаговременно извинился.

К комментариям присоединился и мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, намекнувший, что тоже готов применить к нардепу методы физического воздействия.

В ответ Яценко назвал скандал "очередной грязной провокацией" и пожаловался администрации Facebook на своих оппонентов, после чего соцсеть удалила пост Петренко за "язык вражды".

"Мое сообщение снесли и пригрозили, если я не перестану "гнидить"(с) Тошу, то снесут и страницу… Поскольку мой фейсбучик немного нужен 3 ОШБр, то все-таки прекращаю "язык вражды" здесь, но топор не зарываю;)", — пообещал Олег Петренко.

Напомним, на днях в сети всплыли подробности другого громкого дела якобы с участием Яценко, который вместе с нардепом от "Слуги народа" Виталием Войцеховским мог стоять за рейдерским захватом агропредприятия ООО "Красногорский маслозавод" в селе Антиповка Черкасской области.