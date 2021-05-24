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Демонстративно сидів і "шарився" в телефоні: скандальний нардеп Яценко ігнорував гімн України (відео)

Демонстративно сидів і "шарився" в телефоні: скандальний нардеп Яценко ігнорував гімн України (відео)
Оновлено 18:43 Сьогодні Телеграф скріншот

Народний депутат України Антон Яценко, який нещодавно перейшов до фракції "Батьківщина", демонстративно не встав під час виконання Державного гімну України в міській раді Умані (Черкаська обл.).

Відповідне відео опублікував у понеділок, 24 травня, Telegram-канал "STERNENKO".

"Нардеп Антон Яценко в Уманській міській раді демонстративно не встав під час виконання гімну України. Нещодавно він приєднався до фракції Батьківщина в ВР", - йдеться в супровідному відео тексті.

На записі видно, що всі люди в залі встали і багато хто співає гімн України, однак Яценко залишився сидіти і дивитися в свій мобільний телефон. Після цього до нього підійшов чоловік і звернув увагу депутата на те, що всі встали.

Яценко озирнувся і через кілька секунд знову повернувся до розглядання екрану свого телефону.

Після цього той же чоловік знову підійшов до Яценко і між ними стався нетривали діалог, після якого нардеп залишився сидіти і знову почав дивитися в свій гаджет.

Антон Яценко вперше пройшов в Раду в 2007 році від Блоку Юлії Тимошенко як член партії ВО "Батьківщина", в 2011 році перейшов до фракції "Партії регіонів", був членом "Партії регіонів" в 2011-2014 рр.

У 2012 році був обраний до Верховної Ради від "Партії регіонів" по тому ж округу як член партії. 21 лютого 2014 вийшов з фракції "Партії регіонів", через кілька днів приєднався до групи "Економічний Розвиток".

Пройшов до Верховної Ради VIII скликання як безпартійний самовисуванець по 200 округу (Черкаська область), був членом депутатської групи "Відродження". Член президії політради партії "Відродження", з 2018 року - заступник голови партії.

У 2019 був обраний до Верховної Ради IX скликання як безпартійний самовисуванець по тому ж 200 округу. З 13 вересня 2019 року - член депутатської групи "За майбутнє", до того був позафракційним.

За даними руху "ЧЕСНО", Яценко – кнопкодавив у парламенті, є фігурантом антикорупційних розслідувань. Голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року і в 2012 році - за закон "Про засади державної мовної політики", який розширював споживання російської мови в Україні.

Як пише інтернет-видання "Українська правда", Яценко відомий через корупційної схеми в сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості, яка була відома як "майданчики Яценко".

Схема з'явилася після прийняття держбюджету України на 2018 рік. Тоді всіх продавців або покупців нерухомості зобов'язали звіряти ціни на квартири, приміщення, будинки і землю з електронною базою Фонду держмайна, нібито щоб унеможливити заниження оціночної вартості об'єктів.

"Пізніше з'явилися перші компанії-посередники, які забезпечували доступ до електронної бази Фонду держмайна. Їх назвали "авторизованими електронними майданчиками". Всі ці посередники, ймовірно, мали одного бенефіціара і були пов'язані з депутатом Антоном Яценком. Майданчики просто "пересилали дані" від оцінювача в Єдину базу ФДМУ і отримували за це з кожної оцінки по кілька сотень гривень", - пише видання і нагадує, що Рада ліквідувала ці майданчики в грудні 2019 року.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 151

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Депутат, Антон Яценко, Гімн України, ігнорування.
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