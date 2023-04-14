Нардеп Яценко жодного дня не може прожити без скандалів

Скандально відомий нардеп-кнопкодав Антон Яценко ускочив у новий скандал, коли виклав на своїй сторінці у соцмережі фото з прапором, начебто подарованим йому бійцями 3-ї окремої штурмової бригади "Азов" Нацгвардії.

Він написав, що для нього було великою честю отримати прапор від бійця батареї управління та артилерійської розвідки 3-ї окремої штурмової бригади "Азов" Ігоря Франчука. "На прапорі підписи його бойових побратимів. Наша команда їм допомагає", — заявив нардеп.

Антон Яценко з прапором

Однак командир 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр НГУ Дмитро Кухарчук на своїй сторінці Facebook офіційно спростував передачу прапора бригади і висловлення будь-яких подяк нардепу і назвав Яценка "хитрови*баним проросійським чортом".

"В результаті внутрішнього розслідування стало відомо, що людина, яка вже переведена до іншої військової частини і не є бійцем 3 ОШБр, прийняла самовільне рішення про передачу прапора. Дії Яценка прошу вважати спланованою провокацією, направленою на дискредитацію підрозділу", — заявив комбат.

Згодом до скандалу підключився екснардеп, волонтер і депутат Черкаської облради Олег Петренко, котрий у коментарі допису Кухарчука заявив, що "дасть Тоші Яценку по потилиці" при зустрічі, однак завчасно вибачився.

До коментарів долучився і мер Черкас Анатолій Бондаренко, який натякнув, що готовий застосувати до нардепа методи фізичного впливу.

У відповідь Яценко назвав скандал "черговою брудною провокацією" і поскаржився адміністрації Facebook на своїх опонентів, після чого соцмережа знесла пост Петренка за "мову ворожнечі".

"Мій допис знесли і пригрозили,якщо я не перестану "гнидити"(с) Тошу, то знесуть і сторінку…Оскільки мій фейсбучік трохи потрібний 3 ОШБр, то таки припиняю "мову ворожнечі" тут, але сокиру не закопую;)", — пообіцяв Олег Петренко.

Нагадаємо, днями у мережі спливли подробиці іншої гучної справи начебто за участі Яценка, котрий разом із нардепом від "Слуги народу" Віталієм Войцеховським міг стояти за рейдерським захопленням агропідприємства ТОВ "Красногірський олійний завод" в селі Антипівка на Черкащині.