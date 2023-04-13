Звільненого з ОП Кирила Тимошенка запідозрили в таємній допомозі нардепу Войцеховському в рейдерстві, - ЗМІ

Спливли деякі несподівані подробиці гучного корупційного скандалу за участю парламентаря з провладної фракції

За спробою рейдерського захоплення агропідприємства ТОВ "Красногірський олійний завод" (с. Антипівка, Золотоніський район, Черкаської області) міг стояти народний депутат України з фракції "Слуга народу" Віталій Войцеховський. Про це йдеться в публікації РБК-Україна.

Як вказується у матеріалі, в березні цього року на територію підприємства увірвались рейдери. Група молодиків в масках захопили в заручники персонал та понищили в серверній техніку. А за день до фізичної атаки, рейдери провели ряд оборудок з документами з допомогою "чорного" нотаріуса.

Однак комісія при Міністерстві юстиції України розібралась зі спробою захопити завод та прийняла рішення щодо вилучення з реєстру протиправного запису про перереєстрацію підприємства. ТОВ повернули законному власнику.

"Войцехівський разом зі своїм колегою нардепом Антоном Яценком ніби-то можуть бути одними з інтерисантів атаки на агрофірму. Як відомо, парламентар обрався на виборах до Ради в 197-му мажоритарному окрузі на Черкащині. З осені минулого року нардеп неодноразово вступав у конфлікт губернатором Черкаської ОВА Ігорем Табурцем, якого в березні 2022 р. призначив президент Володимир Зеленський для стабілізації ситуації в регіоні після вторгнення росії. В кулуарах парламенту Войцеховського називають фігурою ексзаступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, який звільнився з ОП в січні 2023 року після низки корупційних скандалів", — зазначається в статті.

Наголошується також, що за повідомленнями журналістів-розслідувачів, Войцеховського підозрювали в системному втручанні в діяльність місцевого бізнесу: "Місцевий бізнес, який не хотів працювати на політичне майбутнє Войцеховського, так "кошмарили", що багато порядних підприємців просто змушені були виїхати. Деяким бізнес просто спалили".

Ще з часів свого мерства у місті Золотоноша (2010-2021 рр.) неофіційно він має також зв’язки з керівництвом Черкаської національної поліції та міг зловживати адмінресурсом.

"Свого часу за допомогою того ж Кирила Тимошенка призначив на посаду голови Золотоніської РВЦА Ірину Тернову, свою колишню секретарку, і яка теж відома гучним скандалом з розкраданням гуманітарної допомоги в області вже під час війни", — ідеться в статті.

Нагадаємо, Тимошенко з’явився в ОП із перших днів Зеленського на посаді президента. І коли у лютому 2020-го Андрій Богдан залишив Банкову, залишився там під керівництвом голови ОП Андрія Єрмака. І хоча останній методично позбавлявся від замів, що дісталися йому у спадок, Тимошенко при Єрмакові довго тримався на своїй посаді.

Більше того, навесні 2020-го він став куратором одного з найбільших довоєнних президентських проєктів — скандального Великого будівництва та відповідав за координацію з облдержадміністраціями від ОП. Згодом, у ЗМІ почали з’являтися розслідування щодо існування на ринку дорожнього будівництва картельних угод, що завищують вартість робіт.

Сам же Тимошенко незадовго до свого звільнення теж потрапляв у низку скандалів. Зокрема він запам'ятався їздою на машині, яку Україні передали на гуманітарні цілі. Також ексзаступника голови ОП помітили за кермом Porsche Taycan 2021 вартістю $100 тисяч.

Окрім того, прізвище Тимошенка згадується і в розслідуванні НАБУ щодо розкрадання гуманітарної допомоги у Запоріжжі.