Кирило Тимошенко «прикриває» Філатова та Корбана від відповідальності за Іловайськ, - політичний експерт

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Кирило Тимошенко «прикриває» Філатова та Корбана від відповідальності за Іловайськ, - політичний експерт Новина оновлена 20 серпня 2021, 16:57

Оприлюднення Офісом Генерального прокурора документів щодо Іловайської трагедії може пролити світло на роль колишнього голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського та його заступників Бориса Філатова та Геннадія Корбана у цих трагічних подіях.

Про це в ефірі телеканалу Еспресо заявив політичний експерт Андрій Ковальов.

«Я нагадаю, що пан Коломойський був тоді губернатором Дніпропетровської області. Його оточення, помічники, і пан Корбан, і пан Філатов, і теперішній заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко. Він був його радником. Вони, наприклад, тоді, взяли на себе відповідальність за дії під Іловайськом. А коли сталась Іловайська трагедія, якимось чином ці всі люди самоусунулись, і вже ніхто не пам’ятає, що вони до цього мали якесь відношення», — нагадав він.

Ковальов зауважує, що після зближення Офісу Президента з Філатовим та Корбаном, їхнє переслідування за Іловайськ фактично заблоковане Кирилом Тимошенком. Про новий політичний союз, до речі, пише і американський аналітичний центр Atlantic Council.

«Вони написали цілу доповідь, про те, що Зеленський і його оточення фактично дурять американців, і далі співпрацює з Коломойським через Корбана та Філатова. Вже пішли чутки, що пан Єрмак не зможе захистити свою протеже – Ірину Венедіктову, і Зеленський може восени ухвалити рішення про звільнення Венедіктової через те, що вона повпливала на розкол його команди. А про її ініціативу – розсекретити документи по Іловайській трагедії – все вже затихло, все замовкло», — підсумував політичний експерт Андрій Ковальов.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2014 року бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські військові обстріляли коридор, яким мали виходити українські бійці.

Тимчасова комісія Верховної Ради з питань розслідування Іловайської трагедії оцінювала загальні втрати українських військ у тисячу осіб.  

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