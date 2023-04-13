Уволенного из ОП Кирилла Тимошенко заподозрили в тайной помощи нардепу Войцеховскому в рейдерстве, — СМИ

Появились некоторые неожиданные подробности громкого коррупционного скандала с участием нардепа из провластной фракции

За попыткой рейдерского захвата агропредприятия ООО "Красногорский маслозавод" (с. Антиповка, Золотоношский район, Черкасской области) мог стоять народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Виталий Войцеховский. Об этом говорится в публикации РБК-Украина.

Как указывается в материале, в марте этого года на территорию предприятия ворвались рейдеры. Группа молодых людей в масках захватили в заложники персонал и уничтожили в серверной технику. А за день до физической атаки рейдеры провели ряд сделок с документами с помощью "черного" нотариуса.

Однако комиссия при Министерстве юстиции Украины разобралась с попыткой захватить завод и приняла решение об изъятии из реестра противоправной записи о перерегистрации предприятия. ООО вернули законному владельцу.

"Войцеховский вместе со своим коллегой нардепом Антоном Яценко якобы могут быть одними из интерисантов атаки на агрофирму. Как известно, парламентарий избрался на выборах в Раду в 197-м мажоритарном округе в Черкасской области. С осени прошлого года нардеп неоднократно вступал в конфликт ОВА Игорем Табурцем, которого в марте 2022 г. назначил президент Владимир Зеленский для стабилизации ситуации в регионе после вторжения россии. В кулуарах парламента Войцеховского называют фигурой экс-заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, который уволился из ОП в январе 2023 года после ряда коррупционных скандалов – подчеркивается в статье.

Отмечается также, что по сообщениям журналистов-расследователей, Войцеховского подозревали в системном вмешательстве в деятельность местного бизнеса: "Местный бизнес, не желавший работать на политическое будущее Войцеховского, так "кошмарили", что многие порядочные предприниматели просто вынуждены были уехать. Некоторым бизнес просто сожгли”.

Еще со времен своего мэрства в городе Золотоноша (2010-2021 гг.) неофициально он имеет связи с руководством Черкасской национальной полиции и мог злоупотреблять админресурсом.

"В свое время с помощью того же Кирилла Тимошенко назначил на должность главы Золотоношского РОЦА Ирину Тернову, свою бывшую секретаршу, которая также известна громким скандалом с хищением гуманитарной помощи в области уже во время войны", — говорится в статье.

Напомним, Тимошенко появился в ОП с первых дней Зеленского в должности президента. И когда в феврале 2020 года Андрей Богдан покинул Банковую, остался там под руководством председателя ОП Андрея Ермака. И хотя последний методично избавлялся от доставшихся ему в наследство замов, Тимошенко при Ермакове долго держался на своем посту.

Более того, весной 2020 года он стал куратором одного из крупнейших довоенных президентских проектов — скандального Большого строительства и отвечал за координацию с облгосадминистрациями от ОП. Впоследствии, в СМИ начали появляться расследования по поводу существования на рынке дорожного строительства картельных сделок, завышающих стоимость работ.

Сам же Тимошенко незадолго до своего увольнения тоже попадал в ряд скандалов. В частности, он запомнился ездой на машине, которую Украине передали на гуманитарные цели. Также экс-замглавы ОП заметили за рулем Porsche Taycan 2021 стоимостью $100 тысяч.

Кроме того, фамилия Тимошенко упоминается и в расследовании НАБУ по хищению гуманитарной помощи в Запорожье.