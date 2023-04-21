В Одессе уволили 82-летнего преподавателя: вел пары на русском и давал изучать Чайковского

Языковые скандалы в Одессе — вещь регулярная

В Одессе в очередной раз разразился языковой скандал. На прошлой неделе там задержали таксиста из-за пророссийских высказываний. В настоящее время разворачивается конфликт вокруг увольнения преподавателя из-за русского языка в местном вузе.

Как сообщила у себя на странице в Facebook правозащитница Ксения Проконова, на ее родственника – 82-летнего преподавателя Одесского театрально-художественного профессионального колледжа – пожаловались студенты. Мужчина якобы проводил пары на русском языке и заставлял детей изучать Чайковского и Рахманинова.

"В Одессе уволили преподавателя за русский язык. Звучит как вброс, если бы это не произошло в моей семье. Среди студентов появился желающий ограничить свой образовательный горизонт за счет российских композиторов. Студент совершенно серьезно отказался слушать Чайковского, Рахманинова", — пишет женщина.

Она рассказывает, что студент пожаловался на 82-летнего преподавателя за то, что тот вел онлайн-урок на русском. И по ее же словам, руководство колледжа "решило заставить уволиться преподавателя". Поэтому Ксения пишет, что 82-летний преподаватель теперь ищет работу.

Сообщение правозащитницы вызвало шквал комментариев и масштабный спор в сети. Преимущественно люди соглашаются с позицией учебного заведения. Поскольку студенты имеют право на образование на украинском языке. В то же время автор сообщения отстаивает русский язык и отказывается понимать поступок студента.

Также Ксения отмечает, что педагога давно хотели уволить, однако не могли найти причину. А вот после студенческой жалобы причина все-таки нашлась. С этим согласны и некоторые другие комментаторы.

Напомним, что ранее произошел скандал с преподавательницей Государственного налогового университета. Женщина пригрозила студентам, что будет проводить экзамен на русском языке. А все началось с того, что она вела на русском урок.

Добавим, что языковые скандалы, очевидно, вещь регулярная в Интернет-группах и чатах украинцев за границей. Наши сограждане жалуются на русский и неопределенную политическую позицию своих земляков. А их выгоняют из этих групп.