"Яка різниця, "місто моє, москва" та "російські регіони": в Україні за добу сталося одразу два мовні скандали

Поведінка фігурантів скандалу не на жарт обурила українців

Україну продовжують накривати так звані "мовні скандали". Не встиг відгриміти один із таких у Києві, як ще у двох регіонах відбулися подібні гучні інциденти.

Про кричущі випадки розповів співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.

Так, за його словами, лише минулої доби (20 травня) у різних регіонах України сталося два "мовні скандали". Один із них стався у Чернівцях. Там російськомовний українець обурювався, чому адміністрація готелю заявляє йому про те, що "не розуміє російської" і намагався пояснити, що в Україні існують "російські регіони".

"Яка різниця, хто на якому говорить. Головне, щоб не було протистояння в душі та серці… Якщо я народився в 79-му році, що мені зробити? Так людям не треба говорити про те, що "я не розумію російську"… В Одесі (це російські регіони? Запитує персонал готелю — Ред.). А які? Там усі російською мовою розмовляють", — каже російськомовний українець.

Інший, ще гучніший випадок стався у Білій Церкві. Там, відвідувач караоке-бару співав російською, так ще й пісню "Місто моє, москва". Цим він неабияк обурив інших відвідувачів, серед яких були і дружини наших захисників, які прямо зараз проливають кров через те, що "москва" прийшла нас вбивати. Але замість якихось вибачень "співак" пішов на агресію і намагався довести, що він має рацію.

"Щось ми не так робимо. Чи, швидше, НЕ робимо. Що подібні наїзди на нас досі трапляються щодня і всюди, без жодного страху перед правовою і соціальною відповідальністю. Щось треба виправляти. І то терміново", — обурюється Голобуцький.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відома письменниця потрапила у мовний скандал через зауваження бійцю ЗСУ.

Також ми повідомляли, що в Ірпені стався скандал із викладачкою вишу.