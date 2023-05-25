Закон не означає справедливість. Українці обурились вироком вбивцям Кирила Тлявова, але все непросто

Критикують кваліфікацією справи, яку допустили декілька років тому

Короткий термін для визнаних винними у вбивстві п'ятирічного хлопчика у Переяславі, Кирила Тлявова, обурив українців. Посилює гнів те, ще вбивці — поліцейські, які на момент злочину вони були п'яними та стріляли у житловому кварталі, а суд сьогодні повернув їм зброю. Проте, за поясненнями юристів, проблема полягала саме у кваліфікації справи. Це той випадок, коли закон не означає справедливість.

Вирок суду

Суд визнав експоліцейського Івана Приходька винним у ненавмисному вбивстві Кирила Тлявова. Йому дали 4 роки тюрми, 3,5 з яких він вже відсидів у СІЗО. Які це були статті:

Ст. 263 Кримінального кодексу "носіння, зберігання, придбання, передача або збут вогнепальної зброї) — від 3 до 7 років.

Ст. 119 ККУ "вбивство з необережності". Карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Крім того, суд зобов’язав Приходька виплатити батькові та матері хлопчика по 400 тис. грн. Позов на компенсацію для бабусі суд відхилив . Захист має 30 днів на апеляцію. Із зали суду Приходько пішов додому, до набуття чинності вироку він перебуватиме під нічним арештом.

Іншого поліцейського, Володимира Петровця, за зберігання набоїв в будинку засудили до 4 років і замінили на випробувальний термін у 2 роки. Дмитра Кривошея та Станіслава Петровця, який на момент скоєння злочину був неповнолітнім, суд виправдав.

Як "Телеграф" вже неодноразово писав, п'яна компанія з цих чотирьох чоловіків ще у 2019 році вирішила розважитись стрільбою з вогнепальної зброї по банках у дворі будинку у Переяславі. Приходько та Володимир Петровець – служили у патрульній поліції, Станіслав Петровський — це син Володимира Петровця, а Дмитро Кривошей — їхній друг. Результатом стрільби стало важке поранення у голову сусідньої дитини, котра грала у дворі. Хлопчика намагалися врятувати, але поранення було надто важке.

Що кажуть прокуратура і юристи

Прокуратура просила ув’язнити Приходька на 7 років, Петровця та Кривошея — на 6 років, а Станіслава Петровця — на 4 роки з випробувальним терміном ("умовно") за вбивство з необережності та хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Офіс Генпрокурора буде оскаржувати рішення і домагатися збільшення вироку.

Адвокатське об'єднання, що представляє сім'ю Тлявових, наполягає, що за хуліганство із вогнепальною зброєю треба було дати до 7 років. Такого ж вироку вимагала і бабуся хлопчика.

Юристи з адвокатського об'єднання "Barristers", які представляють Тлявових, кажуть, що мало бути 7 років

Журналіст Владислав Бовсуновський зазначив у Fаcebook, що кримінальний, і кримінально-процесуальний кодекси потрібно повністю переписати.

"Невже для когось новина, що у нас і кримінальний, і кримінально-процесуальний кодекси потрібно повністю переписати? Перший досі фактично радянський, другий розроблено регіоналами з метою кошмарити бізнес. А потрібен кодекс для захисту людини", — вважає Бовсуновський.

Активіст Сергій Стерненко пише, що справедливість знову програла українській правоохоронній системі та правосуддю. Він нагадав, що, коли дитина отримала вогнепальне поранення у голову, від якого померла, поліцянти казали, що Кирило послизнувся і впав.

Стерненко про вирок поліцейським

Адвокат Віталій Коломієць у Facebook виловив думку, що з кримінальним кодексом давно щось не те, але більше проблема в тих, хто його застосовує:

Юрист вважає, що вбивця мав би отримати 7 років замість 4

Стаття 296 ККУ — "хуліганство", її четвертий пункт передбачає те, що ця дія із застосуванням вогнепальної або холодної зброї карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

Центр Протидії корупції звернув увагу на те, що Кирило зараз мав би закінчувати третій клас.

"Так, треба читати вирок. Так, є серйозні питання до роботи слідчих поліції та ДБР. Але, погодьтесь, це черговий випадок, коли справедливість в одні ворота програла українській правоохоронній системі, кримінальному законодавству та правосуддю. Так не має бути. Так НЕ МАЄ БУТИ", — пише ЦПК.

Але думки тут розділилися, бо деякі українці пишуть, що санкція статті — від 3-5 років. Більше можна буде дізнатися із протоколу засідання, коли те опублікують, адже суддя зачитував вирок усно.

Кому дзвонити, коли вбиває поліція?

Співачка Анастасія Шевченко відома під ім'ям Стасік опублікувала давню фотографію на протесті щодо справи Тлявова та опублікувала пост із підписом "Кому дзвонити, коли вбиває поліція?".

Співачка Стасік обурилася вироком

Стендапер Антон Тимошенко висловив думку у Twitter, що потрібно змінювати судову систему, цьому може допомогти суспільний резонанс.

Як раніше повідомляв "Телеграф", провівши 3,5 років у СІЗО Іван Приходько вийшов звідти у грудні 2022 року. Ініціатором його визволення виступила прокуратура, виконуючи рішення Європейського суду з прав людини.