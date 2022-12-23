Замість покарання – компенсація: убивця 5-річного Кирила Тлявова вийшов на свободу без електронного браслета

Екс-поліцейський не тільки вийде на свободу без електронного браслета, але й ще отримає гроші

У той час як внаслідок російської агресії загинуло понад 400 дітей, в Україні суд відпустив останнього обвинуваченого у справі про вбивство 5-річного жителя Переяслава на Київщині Кирила Тлявова. Більше того, відпущений із СІЗО експоліцейський Іван Приходько ще й може отримати від держави 9000 євро компенсації.

Рішення Переяславського міського суду було ухвалено у четвер, 22 грудня, повідомляє Суспільне.

Ініціатором звільнення Івана Приходька виступила прокуратура, виконуючи рішення Європейського суду з прав людини. ЄСПЛ визнав, що 3,5 роки у СІЗО — "надмірний строкперебування з неналежними умовами". За це Україна має сплатити чоловікові 9000 євро компенсації.

Іван Приходько

Відпущений на волю Іван Приходько має перебувати під цілодобовим домашнім арештом, щоправда, без носіння електронного браслета, яких нібито не вистачає. Втім, захист має намір добиватися обмеження домашнього арешту лише на час ночі, щоб обвинувачений вдень міг працювати.

За вбивство 5-річного хлопчика – рік у СІЗО та відпустку під заставу

31 травня 2019 року у Переяславі компанія з чотирьох чоловіків, двоє з яких – Іван Приходько та Володимир Петровець – служили у патрульній поліції, вирішили розважитись стрільбою з вогнепальної зброї по банках у дворі будинку. Результатом цього стало важке поранення внаслідок рикошету мешканця сусіднього будинку 5-річного Кирила Тлявова, котрий грав у дворі.

Тієї ж ночі вся компанія, куди увійшли ще син Володимира Петровця і такий собі Дмитро Кривошея, була затримана. А вже 3 червня Кирило Тлявов помер і почалося слідство за фактом його загибелі зі звинуваченням у вбивстві з необережності.

Першим сигналом, що зі справою щось не те, став травень 2020 року, коли Володимир Петровець та Дмитро Кривошея вийшли із СІЗО під заставу у 273 тисячі гривень. Після цього Іван Приходько, який безпосередньо стріляв із пістолета Флобера, куля від якого зрикошетила в Кирила, залишився єдиним, хто залишився під арештом. Тодішній генпрокурор Ірина Венедіктова обіцяла довести справу до вироку суду, але пішла з посади раніше.

Підсумок: дитина мертва, вбивця на волі й отримає компенсацію. Остаточного рішення суду у справі нема й досі.