Вместо наказания - компенсация: убийца 5-летнего Кирилла Тлявова вышел на свободу без электронного браслета

Экс-полицейсrbq не только выйдет на свободу без электронного браслета, но и еще получит деньги

В то время, как в результате российской агрессии погибли более 400 детей, в Украине суд отпустил последнего обвиняемого по делу об убийстве 5-летнего жителя Переяслава на Киевщине Кирилла Тлявова. Более того, отпущенный из СИЗО экс-полицейский Иван Приходько еще и может получить от государства 9000 евро компенсации.

Решение Переяславского городского суда было принято в четверг, 22 декабря, сообщает Суспільне.

Причем инициатором освобождения Ивана Приходько выступила прокуратура, исполняя решение Европейского суда по правам человека. ЕСПЧ признал, что 3,5 года в СИЗО — "чрезмерный срок пребывания с ненадлежащими условиями". За это Украина должна выплатить мужчине 9000 евро компенсации.

Иван Приходько

Отпущенный на свободу Иван Приходько должен будет находиться под круглосуточным домашним арестом, правда, без ношения электронного браслета, которых якобы не хватает. Впрочем, защита намерена добиваться ограничения домашнего ареста только на время ночи, чтобы днем обвиняемый мог работать.

За убийство 5-летнего мальчика – год в СИЗО и отпуск под залог

31 мая 2019 года в Переяславе пьяная компания из четырех мужчин, двое из которых – Иван Приходько и Владимир Петровец – служили в патрульной полиции, решили развлечься стрельбой из огнестрельного оружия по банкам во дворе дома. Результатом этого стало тяжелое ранение вследствие рикошета игравшего во дворе соседнего дома 5-летнего Кирилла Тлявова.

В ту же ночь вся компания, куда вошли еще сын Владимира Петровца и некий Дмитрий Кривошея, была задержана. А уже 3 июня Кирилл Тлявов скончался и началось следствие по факту его гибели с обвинением в убийстве по неосторожности.

Первым сигналом, что с делом что-то не то, стал май 2020 года, когда Владимир Петровец и Дмитрий Кривошея вышли из СИЗО под залог в 273 тысячи гривен. После этого Иван Приходько, непосредственно стрелявший из пистолета Флобера, пуля от которого срикошетила в Кирилла, остался единственным, кто остался под арестом. Тогдашний генпрокурор Ирина Венедиктова обещала довести дело до приговора суда, но ушла с поста раньше.

Итог: ребенок мертв, убийца на свободе и получит компенсацию. Окончательного решения суда по делу нет до сих пор.