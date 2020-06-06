Венедиктова об убийстве Кирилла Тлявова: Безнаказанность порождает беспредел

Новости Украины:Генеральный прокурор Украины рассказала в суде о ходе дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлавова.

Суд по делу об убийстве год назад в Киевской области 5-летнего Кирилла Тлявова 18-19 июня будет исследовать протоколы следственных экспериментов.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

"Безнаказанность порождает беспредел - отсутствие надлежащего реагирования на факты нарушений Закона правоохранителями приводит к тяжелейшим последствиям. Все мы помним трагедию годичной давности, когда наглые развлечения полицейских с оружием во дворе жилого дома привели к смерти маленького мальчика. Они осуществили более 10 выстрелов в сторону общественного места, где был 5-летний Кирилл Тлявов", - отметила она.

Генпрокурор напомнила, что с конца декабря 2019 года дело слушается в суде. Обвиняемый в убийстве по неосторожности полицейский находится под стражей без определения размера залога, срок её действия в последний раз продлен постановлением Переяслав-Хмельницкого суда от 23 апреля 2020 года на 60 суток. Еще двое - инспектор и гражданское лицо, которые обвиняются в хулиганстве и незаконном обращении с оружием, 25 февраля 2020 года были освобождены из-под стражи с возложением на них обязанностей. Несовершеннолетний передан под надзор матери.

Во время судебных заседаний 25, 26 и 29 мая 2020 года исследованы письменные доказательства: протоколы осмотра местности, протоколы обыска, фототаблицы и видеозаписи, процессуальные документы.

Генпрокурор сообщила, что следующие судебные заседания назначены на 18 и 19 июня 2020 года. На этих заседаниях запланировано, в частности, исследовать протоколы следственных экспериментов.

Она добавила, что также прокурором подготовлено ходатайство о продлении срока содержания под стражей полицейскому и продлении действия обязанностей, возложенных судом на других обвиняемых.

"Установление справедливости в отношении маленького Кирилла - дело чести для всей системы уголовной юстиции", - подчеркнула Венедиктова.

Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец, будучи в нетрезвом состоянии устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди. В результате стрельбы погиб 5-летний Тлявов, который находился на детской площадке возле дома.