Скачать
Суббота, 06.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине свыше полтысячи новых случаев COVID-19
В Украине свыше полтысячи новых случаев COVID-19
В Минздраве рассказали, в каких областях наибольшее число новых случаев COVID-19
В Минздраве рассказали, в каких областях наибольшее число новых случаев COVID-19
АПЛ представила расписание матчей
АПЛ представила расписание матчей
Никита Столпник: приметы и обряды на 6 июня
Никита Столпник: приметы и обряды на 6 июня

Венедиктова об убийстве Кирилла Тлявова: Безнаказанность порождает беспредел

Венедиктова об убийстве Кирилла Тлявова: Безнаказанность порождает беспредел
11:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Генеральный прокурор Украины рассказала в суде о ходе дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлавова.

Суд по делу об убийстве год назад в Киевской области 5-летнего Кирилла Тлявова 18-19 июня будет исследовать протоколы следственных экспериментов.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

"Безнаказанность порождает беспредел - отсутствие надлежащего реагирования на факты нарушений Закона правоохранителями приводит к тяжелейшим последствиям. Все мы помним трагедию годичной давности, когда наглые развлечения полицейских с оружием во дворе жилого дома привели к смерти маленького мальчика. Они осуществили более 10 выстрелов в сторону общественного места, где был 5-летний Кирилл Тлявов", - отметила она.

Стрельба в Броварах: суд избрал меру пресечения еще 10 подозреваемым

Генпрокурор напомнила, что с конца декабря 2019 года дело слушается в суде. Обвиняемый в убийстве по неосторожности полицейский находится под стражей без определения размера залога, срок её действия в последний раз продлен постановлением Переяслав-Хмельницкого суда от 23 апреля 2020 года на 60 суток. Еще двое - инспектор и гражданское лицо, которые обвиняются в хулиганстве и незаконном обращении с оружием, 25 февраля 2020 года были освобождены из-под стражи с возложением на них обязанностей. Несовершеннолетний передан под надзор матери.

Во время судебных заседаний 25, 26 и 29 мая 2020 года исследованы письменные доказательства: протоколы осмотра местности, протоколы обыска, фототаблицы и видеозаписи, процессуальные документы.

Генпрокурор сообщила, что следующие судебные заседания назначены на 18 и 19 июня 2020 года. На этих заседаниях запланировано, в частности, исследовать протоколы следственных экспериментов.

Избил, облил бензином и поджег: на Полтавщине мужчина зверски убил бывшую жену в магазине

Она добавила, что также прокурором подготовлено ходатайство о продлении срока содержания под стражей полицейскому и продлении действия обязанностей, возложенных судом на других обвиняемых.

"Установление справедливости в отношении маленького Кирилла - дело чести для всей системы уголовной юстиции", - подчеркнула Венедиктова.

Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец, будучи в нетрезвом состоянии устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди. В результате стрельбы погиб 5-летний Тлявов, который находился на детской площадке возле дома.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Убийство, Расследование, Ирина Венедиктова, Кирилл Тлявов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "У нас есть жесткая и принципиальная позиция": Кулеба рассказал о критике со стороны РФ
02 Надя Дорофеева засветила пышную грудь
03 Чеснок: чем полезен и чем опасен
04 Лучше, чем кофе: с чего полезней начинать свое утро
05 Залитый нефтью Норильск показали из космоса (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лето в &quot;деле&quot;: теплый прогноз погоды на 6 июня
Лето в "деле": теплый прогноз погоды на 6 июня
Сегодня - День журналиста Украины
Сегодня - День журналиста Украины
День в ООС: пострадали двое военных ВСУ
День в ООС: пострадали двое военных ВСУ
С Днем журналиста 2020! Оригинальные СМС-поздравления с профессиональным праздником
С Днем журналиста 2020! Оригинальные СМС-поздравления с профессиональным праздником
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь